Default Evergrande, Penyebab Bitcoin dan Ethereum Anjlok

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas aset kripto berkapitalisasi besar berada di posisi zona merah. Harga bitcoin dan ethereum (ETH), jungkir balik sampai minus 5,87% dan 7,85% dalam 24 jam terakhir.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan tersebut seiring dengan investor cenderung menahan selera risikonya di tengah sentimen negatif dari notasi gagal bayar (default) perusahaan properti Tiongkok Evergrande.

"Investor merespon negatif pernyataan dari lembaga pemeringkat internasional, yakni Fitch Ratings yang memangkas peringkat Evergrande Group menjadi gagal bayar, setelah sebelumnya melewatkan pembayaran obligasi dalam dolar Amerika Serikat (AS),” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (10/12/2021).

Fitch Ratings dalam pernyataannya mengatakan, mereka telah menempatkan pengembang properti Tiongkok tersebut dalam kategori restricted default (RD). Penurunan peringkat tersebut menandakan bahwa Evergrande secara resmi default, tetapi hal tersebut belum termasuk segala jenis pengajuan kebangkrutan, likuidasi atau proses lain yang akan menghentikan operasinya.

Selain itu, pasar cenderung wait and see jelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) pada periode November 2021 dan pasar juga sudah memprediksi bahwa pembacaan inflasi berikutnya akan kembali meninggi, dengan beberapa ekonom memproyeksikan kemungkinan angka utama termasuk makanan dan energi bisa melebihi 7%.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko bahwa The Fed diperkirakan akan bereaksi terhadap ledakan inflasi dengan mengumumkannya pada pekan depan bahwa The Fed akan mulai menarik kembali stimulus ekonominya.

Langkah pertama adalah mempercepat pengurangan pembelian obligasi bulanan atau tapering. Pasar memprediksi bahwa The Fed akan menggandakan tapering menjadi US$ 30 miliar.

Community Relation Manager Litedex Protocol Deri Agung Muharam mengatakan, data inflasi AS bisa menjadi sentimen positif bagi pergerakan harga cryptocurrency, namun disarankan kepada investor agar selektif untuk open di tengah market yang sedang crash.

"Untuk jangka pendek, investor lebih baik mengincar token-token baru yang akan listing seperti LDX Token, produk dari Litedex Protocol, karena dengan ekosistem dan projek favorit, maka peluang cuan-nya besar,” ujar dia.

