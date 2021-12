Tokocrypto Yakin Peminat Aset Kripto Terus Tumbuh

Jumat, 10 Desember 2021 | 20:21 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan dengan tumbuhnya investasi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021, Tokocrypto menggelar program "Double Date 12.12".

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, angka investor aset kripto di Indonesia mencapai sekitar 9,5 juta investor per Oktober 2021.

"Saat ini market Indonesia dilihat sebagai pasar yang potensial, terlebih sudah ada lebih dari 9,5 juta investor kripto lokal. Tingginya angka investor kripto saat ini membuat Tokocrypto yakin peminat aset kripto di Indonesia akan terus tumbuh dan dapat memperkuat ekonomi nasional," kata VP Marketing Tokocrypto, Aditya Raflein dalam siaran pers, Jumat (10/12/2021).

BACA JUGA Konsisten Edukasi Masyarakat, Tokocrypto Gelar TKO Summit

Progam Tokocrypto Double Date 12.12 menawarkan total token 12 ETH secara cuma-cuma dengan syarat, investor harus menyelesaikan verifikasi KYC (Know your customer) level 1 selama periode Rabu (8/12) pukul 19.00 WIB hingga Rabu (15/12) pukul 23.59 WIB. Setelah itu investor dapat membeli token TKO minimal 100 dolar AS dengan pairing apapun yang tersedia di Tokocrypto.

Dalam program itu, yang dihitung adalah pembelian TKO, sedangkan sementara penjualan tidak masuk perhitungan. Setiap pembelian 100 dolar AS, investor berhak mendapatkan 1 kupon lucky draw dan berlaku kelipatan dengan maksimal tiket yang didapat adalah 12 tiket per user.

Dalam Progam Tokocrypto Double Date 12.12, investor juga bisa mendapat token TKO gratis apabila menyebarkan kode referal ke orang lain. Pemilik kode referral berhak mendapatkan 1 TKO dari setiap nasabah yang menyelesaikan registrasi dan KYC level 1 menggunakan kode yang terdaftar selama periode 8 Desember 2021 pukul 19.00 WIB - 16 Desember 2021 pukul 23.59 WIB.

BACA JUGA Kolaborasi Tokocrypto dan CryptoHero Permudah Trading Aset Kripto

Adapun pengguna Tokocrypto yang telah melakukan registrasi selama periode 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2021 pukul 23.59 WIB, namun belum menyelesaikan KYC level 1 tetap bisa mendapatkan hadiah TKO gratis. Caranya selesaikan KYC level 1 selama periode Rabu (8/12/2021) pukul 19.00 WIB hingga Rabu (15/12/2021) pukul 23.59 WIB untuk mendapat 2 TKO.

Tokocrypto juga menyiapkan 1.500 dolar AS (senilai BTC) untuk 500 reviewer terbaik pertama yang sudah mengunduh dan memberikan review terbaik aplikasi Tokocrypto di Google Play Store dan Apple App Store.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com