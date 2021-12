Indonesia Masuki Babak Baru Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 11 Desember 2021 | 10:24 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Direktur Indo Premier Sekuritas Alex Widi Kristiono dalam webinar IPOTLook 2022 Embracing the New Economy, Jumat 10 Desember 2021. (Foto: Investor Daily)

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pemulihan ekonomi pascapercepatan vaksinasi yang diiringi dengan kebijakan positif dari pemerintah selama pandemi. Hal ini, memberikan harapan baru bagi para investor pasar modal Indonesia, baik asing maupun domestik.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 mencapai 3,51% year on year (yoy) dan terus membaik dari kondisi sebelumnya dan mampu mengeluarkan Indonesia dari resesi yang tentunya menjadi optimisme baru dalam berinvestasi," jelasnya Direktur Indo Premier Sekuritas Alex Widi Kristiono dalam webinar IPOTLook 2022 Embracing the New Economy, Jumat (10/12/2021).

Perkembangan positif juga berhasil mengangkat kinerja pasar modal, yang tahun ini telah berkontribusi kurang lebih sebesar Rp 1.200 triliun untuk pembangunan ekonomi. Hal tersebut, terlihat dari peningkatan signifikan terutama di investor ritel, baik dalam jumlah investor baru maupun nilai transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun lalu.

Untuk diketahui, mengacu pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), saat ini jumlah investor pasar modal sudah mencapai lebih dari 6,7 juta orang, dimana lebih dari 3 juta orang (45,7%) merupakan investor saham atau melonjak hampir 200% sejak sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Begitu juga, dengan rata-rata nilai transaksi perdagangan yang ada di BEI, dimana per Oktober 2021 telah mencapai Rp 13,5 triliun atau meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 9,2 triliun.

"Data tersebut menjadi representasi dari upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang telah berhasil mengembalikan, bahkan meningkatkan minat masyarakat Indonesia dalam berinvestasi,” ujarnya.

Maka dari itu, Indo Premier Sekuritas sebagai pelaku pasar merasa bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia terkait pasar modal, khususnya investasi saham. Salah satunya, diwujudkan dalam gelaran webinar IPOTLook 2022 selama 10-11 Desember 2021 dengan menghadirkan pakar dan praktisi investasi ternama yang disusun secara komprehensif mulai dari economic outlook, industrial outlook, hingga strategi investasi sesuai preferensi masing-masing investor.

Dalam acara yang sama, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Syariah dan Keuangan RI Halim Alamsyah menegaskan bahwa pemerintah optimis dalam menyongsong ekonomi di tahun depan paska dampak varian Delta.

"Kita melihat aktivitas ekonomi terus menunjukkan perbaikan secara konsisten. Optimisme masyarakat terus menguat yang tercermin dari berbagai indikator yang kami pantau," ujarnya.

Dari sisi industri PMI manufaktur, Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi pada level 57,2 pada November lalu dan tetap pada zona ekspansi. Tingkat konsumsi listrik, khususnya untuk kelompok bisnis dan industri pada November 2021 juga tumbuh dengan stabil. Bahkan, konsumsi listrik industri terus menunjukkan pertumbuhan double digit.

"Dengan kondisi ekonomi kita dewasa ini, kami yakin ekspansi pertumbuhan ekonomi kita semakin menguat dalam beberapa saat ke depan, meskipun masih ada ketidakpastian akibat adanya penyebaran varian baru Covid. Kita yakin ekonomi kita akan tumbuh," jelas dia.

Ia pun meyakinkan ekonomi Indonesia juga akan terus didorong melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih kondusif. Semisal, defisit APBN 2022 akan diperkirakan mencapai 4,85% dari PDB yang mencerminkan daya dorong yang kuat.

Hal yang senada juga diucapkan oleh Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2022 akan lebih baik pada 2021. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya yaitu normalisasi kebijakan moneter dari bank sentral global seiring dengan pemulihan negara-negara maju yang cenderung lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang.

Dari sisi domestik, pada kuartal III-2021 pertumbuhan Indonesia sudah mengalami normalisasi, namun pada saat yang sama dihadang oleh varian Delta, sehingga konsumsi rumah tangga kembali merosot dan investasi pun juga cenderung melambat. Menariknya, ekspor memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik yang didukung tren komoditas.

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami mencermati bahwa arah pertumbuhan ekonomi kita tahun depan akan lebih terakselerasi. Namun dengan adanya tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada di kisaran 4,5-4,9%. Pemulihan akan lebih meningkat, tapi ada challenge yang harus dihadapi,” pungkas dia.

