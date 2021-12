New Order Raih Pendanaan US$ 4 Juta untuk Ekspansi Bisnis

Sabtu, 11 Desember 2021 | 20:52 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

New Order, proyek DeFi terbaru yang bertujuan untuk pembiayaan UMKM Asia Tenggara, memperoleh pendanaan US$ 4 juta. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Newa Order, proyek DeFi terbaru yang bertujuan untuk pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Asia Tenggara, memperoleh pendanaan senilai US$ 4 juta dari sejumlah angel investor dan pendanaan pribadi.

Pendanaan ini, sekaligus menandai rencana New Order meluncurkan inkubator DAO berbasis komunitas untuk proyek DeFi, yang akan difokuskan pada machine intelligence, multi chain, dan perluasan ke aset digital baru.

BACA JUGA Fintech P2P Lending Jadi Sumber Pendanaan Alternatif UMKM

Co-founder New Order, Eden Dhaliwal, mengatakan, dengan rencana untuk meluncurkan lebih dari 30 proyek per tahun, New Order siap mengungkap beberapa proyek DAO.

"Dalam dua bulan ke depan, tiga proyek yang dikembangkan dengan mitra terkenal yang sudah diinkubasi dan dijadwalkan akan diluncurkan," ujar Eden Dhaliwal dalam keterangannya, Sabtu (11/12/2021).

Dhaliwal menjelaskan, New Order diarahkan untuk memasuki komunitas global pengembang, pendiri, pembangun komunitas, dan kuantitas, untuk dana dan kontak yang dibutuhkan dalam mendukung proyek DeFi inovatif.

"Melihat para pendiri DeFi berjuang untuk memulai komunitas dan likuiditas yang akan menopang proyek mereka, New Order akan menciptakan sumber daya melalui jaringan mitra yang luas dan inkubasi yang dipimpin oleh komunitas," jelasnya.

BACA JUGA Default Evergrande, Penyebab Bitcoin dan Ethereum Anjlok

Menurut Dhaliwal, ini berarti DAO akan menilai proyek dari mana pun asalnya dan kemudian memastikan cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya. Tidak hanya itu, New Order bermaksud untuk memasukkan platform ventura yang akan melayani jaringan L1 dan protokol DeFi.

Adapun fitur cerdik dari New Order adalah memiliki pasar dApp, di mana pengguna dapat menemukan produk terbaru dan menghasilkan pendapatan dalam stablecoin, bitcoin (BTC), ethereum (ETH).

"Melalui struktur DAO, kami berkomitmen untuk mengumpulkan pembuat DeFi terbaik sambil mendanai dan membangun secara terbuka bersama komunitas," kata Eden.

BACA JUGA Tampil Beda, Litedex Protocol Siap Bersaing di Kancah Global

Sementara itu, CEO Digital Finance Group James Wo mengatakan, dengan mengembangkan pasar DeFi yang menghasilkan pendapatan di samping portofolio venturanya, New Order akan membangun salah satu perbendaharaan DAO terbesar dan terdiversifikasi.

Chief Investment Officer LedgerPrime Shiliang Tang menambahkan, banyaknya proyek yang diinkubasi dan akan diumumkan dalam beberapa bulan kedepan, menciptakan kolaborasi di antara pencipta ventura tahap awal.

"Keterlibatan kami dengan New Order adalah dengan rencana pemberdayaan melalui struktur yang berada di luar model usaha tradisional,” kata Shiliang Tang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com