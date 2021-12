Wapres Dorong Tata Kelola Fintech Segera Dibangun

Minggu, 12 Desember 2021 | 11:55 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia segera membangun tata kelola teknologi finansial (financial technology/fintech) dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia.

Wapres mengatakan mengutip data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kontribusi fintech nasional pada 2019 sebesar 0,45% terhadap pertumbuhan ekonomi. Fintech juga menyumbang Rp 60 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Fintech juga memiliki peluang besar dalam perkembangan ekonomi digital yang akan tumbuh dari saat ini Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun pada 2030. Untuk menangkap peluang tersebut, kerangka tata kelola fintech di Indonesia harus segera dibangun.

“Kemajuan fintech yang terjadi saat ini adalah momentum berharga yang harus kita manfaatkan. Indonesia harus segera membangun kerangka tata kelola fintech,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri secara virtual Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021, dari kediaman Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).

Wapres menjelaskan, kerangka tersebut harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, termasuk keamanan siber keuangan digital. Selain itu, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital. “Saya menaruh harapan besar rangkaian Indonesia Fintech Summit ini dapat menghasilkan konsep model bisnis dan aktivitas fintech yang aman dan sesuai karakteristik masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Wapres mengatakan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong industri fintech. Pertama, pertumbuhan fintech syariah perlu dipercepat melalui penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, per Oktober 2021, hanya tujuh unit penyelenggara fintech syariah dengan total aset Rp 74 miliar. Angka ini masih sangat jauh dari fintech konvensional yang mendominasi sebanyak 97 unit dan total aset Rp 4,2 triliun. "Saya berharap dapat terbangun konsep pengembangan fintech berprinsip syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Kedua, inovasi fintech Indonesia harus didorong, baik dalam pengembangan model bisnis maupun solusi teknologi keuangan. “Pengembangan ekosistem inovasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Wapres.

Ketiga, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan OJK perlu menyiapkan perangkat regulasi untuk mengembangkan fintech legal mengingat fintech adalah bisnis kepercayaan. Pada saat bersamaan, literasi dan edukasi masyarakat harus ditingkatkan supaya mereka terhindar dari fintech ilegal.

Keempat, fintech harus inklusif menjangkau lapisan masyarakat ekonomi bawah, antara lain, usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi. “Jangkaulah ekosistem keuangan masyarakat secara luas, termasuk mereka yang secara ekonomi masih tertinggal, seperti UMK dan koperasi,” kata Wapres.

Sumber: BeritaSatu.com