Tays Bakers Bangun Pabrik Baru di Sumedang pada Awal 2022

Minggu, 12 Desember 2021 | 18:17 WIB

Oleh : Gita Rossiana / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS) berencana melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baru di Sumedang pada Januari 2022 mendatang. Pembangunan pabrik ini merupakan salah satu ekspansi Tays Bakers setelah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Saat ini kami sedang dalam proses finalisasi spesifikasi teknis dari pabrik baru supaya pembangunannya bisa dimulai pada Januari mendatang,” kata Alexander Anwar, CEO Tays Bakers dalam keterangan resmi, Minggu (12/12/2021).

BACA JUGA Awal 2022, Tays Bakers Mulai Pembangunan Pabrik Baru

Setelah melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), Tays Baker bergerak cepat untuk merealisasikan rencana strategis perusahaan. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan perusahaan di industri makanan dan minuman yang merupakan salah satu sektor andalan ekonomi Indonesia.

“Setelah menjadi perusahaan publik, kami berkomitmen untuk terus menjaga nilai fundamental perusahaan agar terus menguat dan memberikan nilai jangka panjang bagi para investor kami,” tambah Alexander.

Pabrik baru yang akan dibangun bertujuan untuk menambah kapasitas produksi Tricks, baked potato crisps yang merupakan produk andalan Tays Bakers. Saat ini, kapasitas pabrik untuk kategori biscuit and cracker sudah hampir mencapai 100% dengan 6.900 ton per tahun. Dengan pembangunan pabrik baru, maka kapasitas akan meningkat menjadi 200% hingga 250% atau menjadi sekitar 17.000 ton per tahun.

BACA JUGA IPO, Tays Bakers Ingin Ekspansi ke Pasar ASEAN

Peningkatan kapasitas ini dimungkinkan karena pabrik baru nanti akan memakai mesin yg lebih efektif dan efisien dengan proses yang lebih terotomasi. Rencananya pabrik akan dibangun dalam dua tahap, yaitu tahap I pada Januari hingga Agustus 2022, kemudian dilanjutkan dengan tahap II pada September hingga Desember 2022.

Terkait kinerja perusahaan, Alexander optimistis pertumbuhan laba dan pendapatan bisa meningkat. Dia melihat pada kuartal I 2021, Tays Bakers sempat mengalami laba bersih negatif akibat pandemi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daya beli masyarakat saat itu.

Namun, melihat kinerja perusahaan per bulan Juni 2021 dan kondisi pandemi yang masih berlangsung, pihaknya memproyeksi pendapatan pada akhir tahun ini bisa meningkat hingga 10% dibandingkan tahun lalu, dengan margin laba bersih di atas 6% per tahun.

BACA JUGA Diminati Investor, IPO Tays Bakers Oversubscribed 26X

Sementara untuk proyeksi tahun 2022 dan seterusnya, perusahaan meyakini pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah maupun negara-negara tujuan ekspor perusahaan.

Adanya penambahan kapasitas produksi dan peluncuran produk-produk baru yang direncanakan dalam waktu dekat, perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan di kisaran 40% pada tahun 2022.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily