Bursa Asia Menguat, Investor Pantau Pertemuan Bank Sentral

Senin, 13 Desember 2021 | 08:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik melonjak pada perdagangan Senin pagi (13/12/2021) karena investor mengalihkan fokus ke sejumlah pertemuan kebijakan moneter yang terjadi minggu ini.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,86% dan indeks Topix bertambah 0,51%. Kospi Korea Selatan menguat 0,53% dan Australia ASX 200 naik 0,39%.

Sejumlah bank sentral akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter minggu ini, seperti Federal Reserve Amerika Serikat (AS), Bank of Japan, Bank of England, dan Bank Sentral Eropa. "Percepatan pengurangan stimulus Fed tampaknya meyakinkan ketika (Komite Pasar Terbuka Federal) bertemu minggu ini," tulis analis ANZ Research dalam catatan pagi.

Bank sentral AS akan mengurangi pembelian obligasi bulanan sebesar US$ 30 miliar per bulan mulai Januari dibandingkan dengan US$ 15 miliar saat ini.

Data menunjukkan inflasi di Amerika Serikat meningkat pada laju tercepat sejak 1982. Investor mengabaikan angka tersebut dan pasar bereaksi positif terhadap laporan tersebut.

Di Inggris, pemerintah menaikkan tingkat ancaman virus corona pada Minggu (12/12/2021) dan memperingatkan penyebaran cepat varian omicron akan membuat Inggris menjadi negara berisiko. Perdana Menteri Boris Johnson dilaporkan mengatakan Inggris menghadapi "gelombang pasang" kasus Covid-19 yang disebabkan oleh varian baru.

Di tempat lain, para peneliti Israel mengatakan tiga suntikan vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech memberikan perlindungan signifikan terhadap varian omicron, lapor Reuters. Temuan ini serupa dengan yang disajikan produsen obat keduanya.

Di pasar mata uang, dolar AS diperdagangkan mendekati datar terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Indeks dolar berada di 96,102, sedikit berubah dari penutupan sebelumnya 96,097.

Yen Jepang berpindah tangan pada 113,51 per dolar, melemah dari 113,25. Sementara dolar Australia turun 0,13% menjadi US$ 0,7162.

Adapun harga minyak naik pada Senin di jam perdagangan Asia. Minyak mentah AS naik 1,16% jadi US$ 72,5 per barel.

Sumber: CNBC