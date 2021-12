Rilis Neraca Perdagangan November Sebuah Penantian

Senin, 13 Desember 2021 | 09:03 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pelaku pasar sedang menanti hasil pengumuman neraca perdagangan Indonesia November 2021 pada Rabu (15/12/2021) yang diproyeksikan mengalami perlambatan dibandingkan Oktober 2021. Di sisi lain, langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter juga jadi acuan.

Dalam riset harian, Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, saat ini tingkat inflasi 1,75% dinilai masih terlalu rendah. Untuk itu, BI berpeluang meningkatkan suku bunga acuan di akhir tahun 2021. Hal itu dikhawatirkan memberikan dampak signifikan pada pergerakan pasar saham maupun obligasi.

“Hanya masalah waktu saja, hingga The Fed meningkatkan tingkat suku bunga, dan hal ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan strategi head of the curve dengan menaikkan tingkat suku bunga lebih awal sebelum The Fed,” jelas Pilarmas, Senin (13/12/2021).

Sementara selama perdagangan pekan lalu, pergerakan indeks menguat seiring turunnya ketidakpastian pada pasar global, dimana risiko juga cenderung lebih rendah dibandingkan pekan keempat November dan pekan pertama Desember.

Turunnya data pengangguran di Amerika dari 227.000 menjadi 184.000 turut memberikan kelonggaran pada tensi pasar keuangan. Naiknya serapan kerja di Amerika mulai menunjukan permulihan. Membaiknya kepercayaan diri pelaku pasar juga ditunjukan dengan pertumbuhan penjualan retail selama Oktober yang tercatat naik 6,5%.

