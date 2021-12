Transaksi E-Commerce2021 Diproyeksi Naik Capai Rp 395 T

Senin, 13 Desember 2021 | 12:16 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksi nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 395 triliun atau naik 48,5% dibandingkan nilai transaksi pada tahun lalu Rp 266 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan proyeksi ini sejalan dengan pergeseran pola transaksi masyarakat ke arah digital dan semakin berkembangnya digitalisasi sistem pembayaran. Bahkan volume transaksi e-commerce hingga akhir tahun diproyeksi akan mencapai 2,8 juta transaksi. Volume ini juga melampaui capaian akhir tahun lalu tercatat 1,6 juta transaksi. “Peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital, maraknya fintech, dan meningkatnya kemudahan akses perbankan digital,” tutur dia dalam US-Indonesia Investment Summit ke-9 Senin (13/12/2021).

BACA JUGA Industri Fintech dan E-Commerce Dorong Pemulihan Ekonomi

Sementara untuk transaksi digital banking juga mengalami peningkatan dari sisi nilai dan volume transaksi. Untuk nilai transaksi diprediksi meningkat hingga 30,1% dari semula Rp 27.356 triliun pada akhir tahun 2020, menjadi Rp 35.600 triliun sepanjang tahun ini. Kemudian volume digital banking juga akan meningkat menjadi 7,2 juta transaksi, dari semula 4,9 juta transaksi.

Selanjutnya untuk uang elektronik di tahun 2021 juga diproyeksi akan meningkat hingga 35,7% secara year on year menjadi Rp 278 triliun. Adapun dari sisi volume digital banking juga meningkat jadi 5,2 juta transaksi. “Peningkatan transaksi digital menjadi sangat penting dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi sejalan populasi penduduk yang besar dan penduduk usia produktif tinggi.

Dalam catatannya, sebanyak 37% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet baru pasca-Covid-19. Bahkan sebanyak 93% penduduk akan tetap menggunakan ekonomi digital setelah Covid-19. Kemudian sebanyak 45% masyarakat Indonesia memanfaatkan e-commerce untuk menjajakan produknya secara digital. “Kita lihat rata-rata penggunaan internet per hari adalah sekitar hampir 9 jam per hari, sedangkan rata-rata penggunaan media sosial penduduk Indonesia mencapai 3 jam 14 menit,” tuturnya.

BACA JUGA Pertumbuhan E-Commerce Hadapi Tantangan Geografis

Dengan demikian, Airlangga berharap akselerasi aktivitas ekonomi keuangan digital di Indonesia semakin meningkat. Pasalnya Indonesia memegang 41,2% transaksi digital ekonomi se-ASEAN. Lebih lanjut, nilai digital ekonomi Indonesia sepanjang akhir tahun 2020 tercatat US$ 162,8 miliar dan diprediksikan akan meningkat hingga US$ 1.089,7 miliar di tahun 2030.

Menurut Airlangga, penyumbang utama pesatnya digital ekonomi di Tanah Air dikontribusi e-commerce yang mencapai 72,73% dari keseluruhan total transaksi digital ekonomi. “Kita harapkan transisi ekonomi pada tahun 2020 sekitar US$ 44 miliar dan diprediksi pada 2025 target bisa tercapai sekitar US$ 124 miliar, sedangkan di ASEAN sekitar US$ 100 miliar. Jadi Indonesia menguasai 41% pasar digital ASEAN,” tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com