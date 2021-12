Harum Energy Borong Saham Infei Metal Rp 395 Miliar

Senin, 13 Desember 2021 | 19:33 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Harum Energy Tbk (HRUM) melalui anak usahanya, PT Tanito Harum Nickel (THN) memborong sebanyak 252.000 saham baru atau setara 9,8% saham PT Infei Metal Industry (PT IMI). Kepemilikan THN atas PT IMI pun meningkat menjadi 49%.

BACA JUGA Harum Energy Proyeksikan Penurunan Produksi Batubara

Direktur Utama PT Harum Energy Ray A. Gunara menyampaikan, perseroan telah membeli saham baru PT IMI dengan harga US$ 27 juta atau setara Rp 395 miliar yang bertujuan meningkatkan kepemilikan perseroan pada kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian nikel. “Tidak ada dampak material dari pembelian saham tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” tulis Ray dalam keterbukaan informasi, Senin (13/12/2021).

PT Tanito Harum Nickel sebelumnya telah mengakuisisi 24,5% saham PT Infei Metal Industry senilai US$ 69 juta. Aksi ini sejalan dengan strategi perseroan yang ingin melakukan diversifikasi bisnis dengan berekspansi ke pertambangan nikel.

BACA JUGA Harum Energy Bagi Dividen Rp 681 Miliar

Selain berinvestasi di PT IMI, perseroan yang bergerak di industri tambang batu bara dan nikel tersebut juga berinvestasi di perusahaan nikel lain yaitu PT Position senilai US$ 80,32 juta. Di PT Position, perseroan memborong sebanyak 24.287 saham milik Aquila Nickel Ptd Ltd atau setara 51% dari saham Position. Tercatat, perseroan telah menggelontorkan dana sebesar US$ 149 juta untuk berinvestasi di nikel. Dana tersebut belum termasuk investasi tambahan di Nickel Mines pada Mei 2021 sebesar AUS$ 45,03 juta atau US$ 32,57. Dengan tambahan investasi ini, Harum Energy sudah memiliki 6,73% kepemilikan saham di Nickel Mines.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily