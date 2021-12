Sri Mulyani Waspadai Dampak Inflasi Tinggi di AS dan Eropa

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:22 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai tingginya inflasi di negara-negara maju seiring terjadinya pemulihan ekonomi nasional sehingga berpotensi mempengaruhi ekonomi domestik.

Inflasi yang tinggi sudah dialami oleh sejumlah negara, yakni AS hingga negara di benua Eropa. Kenaikan inflasi juga akan memicu percepatan normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed, lebih cepat. Sehingga berdampak pada efek rambatan (spill over) ke negara berkembang termasuk Indonesia.

"Respon kebijakan baik di AS maupun Eropa yang berfokus pada penanganan inflasi dan menjaga pemulihan ekonomi pasti memiliki spill over atau berimbas ke negara berkembang termasuk emerging markets dan Indonesia. Kita harus menjaga diri," kata Sri Mulyani dalam diskusi media, Selasa (14/12/2021).

Secara rinci, ia menyebut inflasi di AS sudah mencapai 6,2% pada Oktober 2021 dan meningkat menjadi 6,8% di bulan November 2021. Bahkan capaian inflasi menjadi yang tertinggi sejak tahun 1982 atau 38 tahun yang lalu.

Fenomena serupa terjadi di Eropa seperti Jerman, mencatat kenaikan inflasi di atas 4%. Padahal inflasi negara di zona ini biasanya mendekati 0% atau bahkan deflasi.

"Kita bisa proyeksikan bahwa tekanan kepada otoritas moneter untuk melakukan pengetatan akan semakin besar secara politik maupun faktual," jelas Sri Mulyani.

Menurutnya fenomena ini harus dilakukan pembahsan bersama dengan negara yang tergabung dalam anggota G-20 untuk membahas exit policy dan scarring effect.

Dengan begitu, ia berharap kalibrasi kebijakan bersama dapat mendorong seluruh negara bisa pulih secara bersama-sama tanpa menghambat negara lain untuk pulih akibat efek rambatan.

"Pemulihan ekonomi tidak berjalan secara linier, mulus dan mudah. Pasti akan ada jalan yang terjal bahkan berkelok-kelok. Kami akan terus responsif, fleksibel, dan waspada," tandasnya.

