Darma Henwa Jadi Kontraktor Tambang MNC Grup

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan jasa pertambangan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) teken perjanjian payung (umbrella agreement) penambangan batu bara dengan PT MNC Energi dan PT MNC Infrastruktur Utama. Perseroan pun akan menjadi kontraktor untuk tambang PT MNC Energi dan PT MNC Infrastruktur Utama.

Dampak penandatanganan Perjanjian Payung dengan kedua perusahaan Grup MNC terhadap kegiatan operasional perseroan yakni akan memperkuat struktur bisnis perseroan karena adanya tambahan portofolio baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan perseroan.

“Kegiatan operasional perseroan akan bertambah dengan adanya potensi tambahan kegiatan dari jasa pertambangan, penanganan batu bara, pemasokan batu bara atau penjualan batu bara, pengangkutan, perbantuan teknikal, dan tambahan kegiatan lain dengan penunjukan perseroan sebagai kontraktor untuk menjadi perusahaan manajemen tambang,” ucap Corporate Secretary Darma Henwa Mukson Arif Rosyidi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (14/12/2021).

Penandatanganan ini, tambah Mukson juga akan berdampak pada kinerja keuangan perseroan berupa tambahan pendapatan. “Kondisi keuangan perseroan akan lebih baik dengan adanya tambahan pendapatan dari kegiatan operasional perseroan pada proyek tersebut dan kelangsungan usaha perseroan akan menjadi lebih baik karena adanya tambahan portofolio perseroan dan akan memperkuat struktur bisnisnya,” tambah dia.

Berdasarkan kinerja keuangan, Darma Henwa mencatatkan kenaikan laba bersih di semester I-2021 sebesar 106,8% menjadi US$ 1,51 juta dibandingkan US$ 0,73 juta di semester I-2020. Namun, pendapatan menurun 9,6% menjadi US$ 152,9 juta, dari US$ 169,1 juta di semester I-2020.

Lebih lanjut, jelas dia, perjanjian payung ini akan berfungsi sebagai perjanjian induk yang berlaku sehubungan dengan perjanjian indikatif yang relevan, namun tidak terbatas pada perjanjian jasa pertambangan, perjanjian penanganan batu bara, perjanjian pemasokan batu bara atau perjanjian penjualan batu bara, perjanjian pengangkutan, perjanjian perbantuan teknikal dan setiap perjanjian lain yang relevan sehubungan dengan penunjukan perseroan tersebut.

Darma Henwa adalah perusahaan jasa kontraktor pertambangan umum, dengan bidang usaha meliputi jasa penambangan umum, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pembersihan permukaan tanah, pemindahan tanah pucuk, pemindahan lapisan penutup, penggalian batu bara dan mineral lainnya, pengangkutan batu bara, rehabilitasi lahan, dan pengoperasian jasa pelabuhan.

MNC Energi adalah perusahaan induk dari beberapa perusahaan operator pertambangan batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, MNC Infrastruktur Utama adalah perusahaan dengan kegiatan bisnis di bidang infrastruktur dan manajemen pelabuhan yang mendukung MNC Energi sebagai perusahaan pemegang IUP untuk melakukan kegiatan usaha pertambangannya.

