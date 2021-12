Transformasi Jadi MPC, Multipolar Fokus ke Sektor Teknologi

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:53 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan induk investasi dengan portofolio di berbagai sektor industri, PT Multipolar Tbk, bertransformasi menjadi MPC.

Direktur Utama & CEO PT Multipolar Tbk Adrian Suherman menyampaikan, transformasi ini tidak hanya semata di nama dan logo saja, tetapi juga dicerminkan dalam empat strategi MPC.

Dalam dua strategi yang pertama, MPC akan terus melakukan investasi di early and later stage of digital companies (tahap awal dan akhir perusahaan digital). Di early stage, MPC akan terus berinvestasi di startup dengan fokus di Indonesia dan Asia Tenggara. Di luar startup, MPC juga yakin pasar modal di Indonesia akan didominasi oleh perusahan berbasis teknologi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, MPC juga akan berpartisipasi dalam pre-IPO dan IPO market oleh perusahaan teknologi Indonesia.

“Di pilar ketiga, kami juga terus melakukan transformasi digital di portofolio kami. Dalam beberapa tahun ke depan, kami akan fokus di sektor ritel, teknologi, kesehatan, dan bank digital. Contohnya di Hypermart dengan induk perusahaan MPPA, kami melakukan kolaborasi dengan leading online player untuk mengembangkan omnichannel,” kata Adrian Suherman dalam konferensi pers transformasi PT Multipolar Tbk secara daring, Selasa (14/12/2021).

Selanjutnya yang menjadi pilar keempat adalah memperkuat posisi sebagai partner of choice dari global tech leader yang akan masuk ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, MPC juga mengumumkan join venture dengan dua perusahaan teknologi, yakni dengan Ping An dalam membentuk P2P lending company bernama Ringan, serta dengan Luno untuk membentuk cryptocurrency wallets dan exchange di Indonesia.

“Beberapa inisiatif yang akan kami lakukan di empat pilar strategi ini akan didukung oleh tim MPC yang berpengalaman. Perjalanan ke depan tidaklah mudah. Namun, peluang yang ada di depan kita sangat besar. Saya yakin, dengan komitmen yang kuat, kerja yang keras dan tim yang berpengalaman, MPC akan dapat meraih peluang-peluang besar itu,” kata Adrian.

