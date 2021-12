Peran CFO Makin Strategis dalam Keberlanjutan Perusahaan

Selasa, 14 Desember 2021 | 13:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Peran Chief Financial Officer (CFO) atau direktur keuangan makin strategis di era digitaliasi dan pandemi Covid-19. Dulu, CFO hanya bertugas mengelola keuangan perusahaan, tetapi belakangan tanggung jawabnya makin luas seperti inisiatif strategi bisnis, transformasi digital, hingga environment, social and governance (ESG). Peran CFO juga semakin penting dalam keberlanjutan perusahaan, terutama dalam industri teknologi. Selain itu, CFO harus mampu menjaga akuntabilitas perusahaan untuk seluruh fungsi keuangan.

“Basic knowledge keuangan sangat penting. Namun, CFO harus memiliki pengetahuan digital yang tidak hanya digunakan untuk proses bisnis internal, tetapi memahami industri lain. Sebab, saat ini pasar hampir semuanya sudah digital,” kata Direkur Keuangan PT Telekmunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Heri Supriadi dalam keterangan tertulisnya Selasa (14/12/2021).

Di industri keuangan, CFO harus update perkembangan terutama di dunia finansial. Satu hal yang menjadi titik perhatian global adalah perhatian lebih serius terhadap masalah ekonomi berkelanjutan, yang pada gilirannya menuntut komitmen perusahaan mendukung green economy demi mewujudkan tata kelola perusahaan ramah lingkungan.

Menurut Wakil Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djoko Wintoro saat ini CFO harus bisa menangkap peluang bisnis baru di masa pandemi dan mulai memikirkan inovasi model bisnis dan elemen digital seiring berubahnya kebiasan konsumen. “Jika dulu departemen finance hanya fokus pada reporting performance, tapi sekarang bisa untuk meningkatkan experience konsumen sehingga secara tidak langsung berpengaruh kepada revenue perusahaan,” kata Djoko.

Untuk memotret peran CFO saat ini, Majalah SWA menyelenggarakan kompetisi Indonesia Best CFO belum lama ini. Para finalis mempresentasikan strategi dan terobosan dalam mengelola keuangan perusahaan di depan dewan juri. Adapun Dewan Juri Indonesia Best CFO 2021 terdiri dari Prof. Djoko Wintoro, Ph.D (Wakil Rektor Universitas Prasetiya Mulya), Philip Purnama (CEO J&P Nickel Smelter Group), Prof. Roy Sembel (Dosen IPMI International Business School), dan Rinaldi Firmansyah (Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi). Selain awarding, digelar webinar bertajuk ‘CFO Leadership in the New Era of Business’ menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya CFO Pertamina Emma Sri Martini dan Presiden Direktur J&P Nickel Smelter Group, Philip Purnama.

Sumber: BeritaSatu.com