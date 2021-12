Meski Ada Sentimen Omicron, Bursa Eropa Dibuka Menguat

Selasa, 14 Desember 2021 | 14:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa dibuka di wilayah positif tetapi investor tetap berhati-hati di tengah berlanjutnya penyebaran varian Covid-19 Omicron.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah karena Omicron dan Data Ekonomi

Indeks FTSE Inggris dibuka naik 18 poin pada 7.257, DAX Jerman menguat 17 poin jadi 15.632, CAC 40 Prancis bertambah 5 poin jadi 6.949 dan FTSE MIB Italia naik 20 poin pada 26.586, menurut data IG.

Bursa Eropa melemah pada Senin karena para trader merespons perkembangan varian Omicron. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengonfirmasi ada satu pasien meninggal karena varian Omicron.

Sementara Tiongkok melaporkan kasus pertama varian Omicron pada Senin di kota Tianjin, sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota Beijing.

Investor minggu ini juga fokus pada pertemuan sejumlah bank sentral Federal yakni Reserve AS, Bank of Japan, Bank of England dan Bank Sentral Eropa yang akan mengumumkan kebijakan moneternya.

BACA JUGA Bursa Eropa Menguat, Pasar Tunggu Data Ketenagakerjaan AS

Pertemuan 2 hari Federal Reserve dimulai Selasa di mana para pembuat kebijakan akan membahas penghentian program pembelian obligasi.

Pertemuan terjadi saat data inflasi November yang dirilis Jumat lalu, mencapai 6,8% (year on year/yoy) lonjakan terbesar sejak 1982. Angka itu sedikit lebih tinggi dari perkiraan Dow Jones 6,7%.

Di Asia-Pasifik, bursa saham Tiongkok turun, karena varian Omicron.

Sementara harga bitcoin terus jatuh.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC