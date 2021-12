Kasus Omicron Gerus Harga Bitcoin dan Ethereum

Selasa, 14 Desember 2021 | 16:40 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Harga aset kripto, bitcoin dan ethereum, serta mata uang digital lain dengan kapitalisasi pasar terbesar terkorkesi cukup dalam pada perdagangan Selasa (14/12/2021). Di antara 10 kripto teratas, harga polkadot jatuh paling dalam, yakni 9,48% dalam 24 jam terakhir.

Seperti dikutip dari coinmarketcap, harga polkadot dibanderol US$ 26,19 per keping. Dalam sepekan terakhir, polkadot sudah rontok lebih dari 7,40%. Sementara, bitcoin dan ethereum melorot masing-masing 4,27% dan 5,07% menjadi US$ 47.160 per koin dan US$ 3.818 per koin. Bitcoin menurun 7,33% dalam sepekan terakhir. Sedangkan, ethereum terjun bebas hingga 12,49%.

Selanjutnya, binance coin rontok 6,44% ke level US$ 525,58 per keping, solana anjlok 7,73% menjadi US$ 157,18 per keping, dan cardano meringkuk 6,84% menjadi US$ 1,23 per koin. Kemudian, XRP merosot 4,62% menjadi US$ 0,7918 per keping. Diikuti oleh dogecoin dengan penurunan 5,22 persen menjadi US$0,1573 per keping. Dogecoin sudah rontok 13,51% dalam sepekan ini.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, penurunan tersebut disebabkan oleh investor yang khawatir kembali terhadap potensi dipercepatnya tapering dan perkembangan terbaru dari virus corona (Covid-19) varian Omicron.

"Investor cenderung melepasnya karena ada potensi dipercepatnya program pengurangan pembelian obligasi atau tapering oleh bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed),” ujar Ibrahim.

Selain karena adanya potensi dipercepatnya tapering dan sikap The Fed yang cenderung hawkish, investor kripto juga cenderung merespons negatif dari kabar terbaru seputar virus corona (Covid-19) varian Omicron.

Community Relation Manager Litedex Protocol Deri Agung Muharam juga menyebut, koreksi harga kripto akibat investor melakukan wait and see sambil menunggu keputusan kebijakan bank sentral Amerika. "Investor akan kembali masuk pasar setelah harga terendah tercapai," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam perdagangan sore ini, Etherium di platform Litedex protocol Jam 15.00 WIB melemah di harga US$ 3.791.50. Sedangkan untuk perdagangan besok, Etherium kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran US$ 3.550.30 - US$ 3.900.25.

