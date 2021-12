The Federal Reserve Diprediksi Akhiri Tapering Maret 2022

Rabu, 15 Desember 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Jerome Powell (Foto: Istimewa)

Washington, Beritasatu.com - Menurut survei CNBC, the Federal Reserve diprediksi mempercepat proses pengurangan stimulus (tapering) menjadi sebesar US$ 30 miliar per bulan pada bulan Desember, sehingga berakhir pada Maret 2022 atau lebih cepat dari jadwal sebelumnya, Juni 2022.

Survei CNBC juga memprakirakan kenaikan suku bunga akan terjadi tiga kali dalam dua tahun ke depan, dimulai pada Juni 2022 di kisaran 0% menjadi 1,5% pada akhir 2023. Pada Mei 2024, suku bunga diperkirakan mencapai puncaknya sebesar 2,3%.

Survei ini dilakukan pada 31 responden, mencakup ekonom, analis, dan manajer keuangan.

BACA JUGA Inflasi AS 6,8%, Terbesar Sejak 1982

Setelah 20 bulan era kebijakan moneter longgar untuk meringankan dampak pandemi, the Fed akan segera mengakhiri era ini.

"Pertumbuhan ekonomi AS sudah melebihi suku bunga the Fed. Harapan kami adalah the Fed menaikkan suku bunga sehingga inflasi menjadi turun dan terkendali," kata Steven Blitz, ekonom TS Lombard.

Inflasi diperkirakan mencapai puncaknya pada Februari 2022 dan mulai menurun setelah itu. Kabar buruknya, inflasi 2022 yang rendah masih di kisaran 4% atau di atas target the Fed 2%. Sebanyak 41% responden memperkirakan kekurangan tenaga kerja akan menjadi isu permanen, dan 31% responden melihat inflasi sebagai masalah permanen dan 59% yang melihat inflasi sebagai isu temporer.

BACA JUGA Wall Street Sambut Baik Keputusan Tapering the Federal Reserve

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di kisaran 4% pada 2022 dan 2,9% di 2023. Angka pengangguran diperkirakan mendekati 3,8% di 2022 dan terus berkurang hingga 2023. Probabilitas resesi cukup moderat sebesar 19%.

Pasar modal diperkirakan naik 1,5% tahun 2022 dan 6% pada 2023. Yield Treasury 10 tahun diperkirakan naik kle 2,5% pada 2023.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com