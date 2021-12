Rabu, 15 Desember 2021 | 08:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun ke kisaran US$ 73 per barel pada perdagangan Selasa (14/12/2021). Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan varian omicron akan mengganggu pemulihan permintaan energi global.

Harga minyak mentah Brent turun 0,9% ke US$ 73,7 per barel, sementara WTI turun 0,8% ke US$ 70,73 per barel.

Indeks harga produsen untuk bulan November naik 9,6% secara year on year, tertinggi dalam sejarah dan di atas survei ekonom Dow Jones sebesar 9,2%. Nilai tukar dolar masih di kisaran tertinggi dalam satu minggu terakhir.

WHO memperkirakan varian omicron menyebar lebih cepat dari perkiraan. Inggris dan Norwegia telah memperketat perbatasan untuk mengendalikan penyebaran omicron.

IEA merevisi ke bawah proyeksi permintaan minyak mentah untuk tahun ini dan tahun depan sebesar 100.000 bph per hari dikarenakan pembatasan perjalanan akan mengurangi permintaan avtur.

Sumber: CNBC.com