Bursa Asia Mixed, Sentimen Omicron dan Tapering Bayangi Pasar

Rabu, 15 Desember 2021 | 08:46 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Rabu (15/12/2021). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan penyebaran varian omicron lebih cepat dibanding varian-varian sebelumnya.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,07%, Hang Seng Hong Kong naik 0,09%, S&P/ASX 200 turun 0,71%, Kospi Korsel turun 0,13%.

Beberapa data ekonomi Tiongkok akan diumumkan hari ini, di antara lain produksi industri dan angka penjualan ritel.

WHO memperingatkan bahwa penyebaran varian omicron sangat cepat dan kemungkinan sudah ada di sebagian besar negara.

"Faktanya adalah kemungkinan varian omicron sudah ada di banyak negara, tetapi belum terdeteksi," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dia mengatakan vaksinasi saja tidak cukup untuk melindungi dari omicron. Diperlukan juga penerapan protokol kesehatan yang ketat dan ventilasi yang cukup untuk mencegah penyebaran.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 0,3% ke 35.544,18. S&P 500 turun 0,75% ke 4.634,09. Nasdaq turun 1,14% ke 15.237,64.

The Fed memulai rapat dua hari sejak Selasa. Pada hari Rabu, bank sentral AS itu akan mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartalan, inflasi, dan suku bunga.

Menurut survei CNBC, the Federal Reserve diprediksi mempercepat proses pengurangan stimulus (tapering) menjadi sebesar US$ 30 dolar per bulan pada bulan Desember, sehingga berakhir pada Maret.

Survei CNBC juga memprakirakan kenaikan suku bunga akan terjadi tiga kali dalam dua tahun ke depan, dimulai pada Juni 2022 di kisaran 0% menjadi 1,5% pada akhir 2023. Pada Mei 2024, suku bunga diperkirakan mencapai puncaknya sebesar 2,3%.

