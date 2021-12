IHSG Berpotensi Naik, Ini Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Rabu, 15 Desember 2021 | 09:34 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (15/12/2021) diproyeksikan menguat terbatas untuk menguji area 6.632 hingga 6.640.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi itu seiring dengan posisi IHSG sedang berada di awal wave (c) dari wave [a] sehingga penguatan IHSG akan relatif terbatas. Cermati pergerakan indeks pada level support 6.584, 6.525 dan resistance 6.888 dan 6.750.

"Posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [v] sehingga koreksi IHSG terbatas dan berpeluang menguat menguji 6,690," jelas MNC Sekuritas.

BACA JUGA IHSG Dibuka Menguat Jelang Rilis Neraca Perdagangan

Sementara itu, untuk para investor MNC Sekuritas telah menyiapkan beberapa saham rekomendasi, diantaranya yaitu;

SOCI - Buy on Weakness

Pada perdagangan kemarin (14/12), SOCI ditutup menguat 1,9% ke level 214, pergerakan SOCI juga diiringi dengan tingginya volume perdagangan. Kami memperkirakan, posisi SOCI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (y) dari wave [y] dari wave X.

Buy on Weakness: 208-214

Target Price: 230, 246

Stop loss: below 206

CENT - Spec Buy

CENT ditutup terkoreksi 2,1% ke level 280 pada perdagangan kemarin (14/12), koreksi CENT pun menembus cluster MA20 dan MA60. Selama CENT tidak terkoreksi ke bawah 272 sebagai level supportnya, maka posisi CENT saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B).

Spec Buy: 274-280

Target Price: 320, 344

Stop loss: below 272

MAPA - Spec Buy

Kemarin (14/12), MAPA ditutup flat di level 2,560, pergerakan MAPA pun masih tertahan oleh MA20. Posisi MAPA saat ini kami perkirakan ada dua skenario, dimana skenario terbaiknya koreksi MAPA pada wave B sudah selesai dan berpeluang berbalik menguat untuk membentuk awal dari wave C. Namun, apabila MAPA terkoreksi ke bawah supportnya, maka MAPA akan membentuk wave (v) dari wave [a].

Spec Buy: 2,410-2,500

Target Price: 2,720, 3,150

Stop loss: below 2,320

PWON - Buy on Weakness

PWON ditutup terkoreksi 1,6% ke level 492 pada perdagangan kemarin (14/12). Kami memperkirakan, posisi PWON saat ini sedang berada pada bagian dari wave B, sehingga pergerakan PWON berpeluang berbalik menguat selama tidak break dari support-nya di 468.

Buy on Weakness: 482-492

Target Price: 515, 535

Stop loss: below 468

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily