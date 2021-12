OJK Susun Taksonomi Hijau, Apa Itu dan Mengapa Perlu?

Rabu, 15 Desember 2021 | 11:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama berbagai kementerian/lembaga sedang menyusun Taksonomi Hijau sebagai upaya mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, hari ini, Rabu (15/12/2021).

Taksonomi Hijau dapat dijadikan acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa yang tergolong hijau. Kegiatan usaha hijau adalah usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi, serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi yang berlaku secara internasional.

Taksonomi Hijau bersifat living document dan terbuka untuk mengalami penyesuaian dalam konteks pengembangan klasifikasi dan bentuk kegiatan usaha baru, sejalan dengan penegasan Presiden RI atas komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di UN Climate Change Conference ke- 26 (COP-26).

Taksonomi Hijau menjadi salah satu capaian atau kebijakan nasional, bersama dengan beberapa inisiatif di sektor-sektor lainnya seperti percepatan dekarbonisasi BUMN, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, perdagangan karbon, maupun Peta Jalan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan hadirnya Taksonomi Hijau, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional," demikian disampaikan OJK dalam keterangannya.

OJK melibatkan 43 Direktorat Jenderal di 8 Kementerian untuk memastikan ambang batas (threshold) atas sekitar 2.700 sektor dan subsektor untuk dikategorikan menjadi hijau (do no significant harm), kuning (slight harm), dan merah (do significant harm).

Dalam Taksonomi Hijau yang akan dirilis dalam waktu dekat, OJK memetakan sektor prioritas dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan 11 Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KKUBL) dalam POJK No.60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) ke dalam sektor dan subsektor sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sejumlah langkah strategis OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan sudah dan sedang disiapkan antara lain:

1. Penyusunan Taksonomi Hijau.

2. Penyiapan operasionalisasi bursa karbon sesuai kebijakan Pemerintah.

Pengembangan sistem.

3. Pelaporan lembaga jasa keuangan yang mencakup green financing/instruments sejalan dengan penerbitan Taksonomi Hijau.

4. Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim.

5. Pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan.

6. Peningkatan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan

