BPS: Neraca Perdagangan November Surplus US$ 3,51 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan Indonesia pada November 2021 masih mengalami surplus sebesar US$ 3,51 miliar.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada November 2021 mencapai US$ 22,84 miliar, naik 3,69% dibanding ekspor Oktober 2021 yang sebesar US$ 20,03 miliar (month-to-month/mtm). Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2020 yang sebesar US$ 15,26 miliar, terjadi peningkatan yang tinggi sebesar 49,70% (year-on-year/yoy).

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 19,33 miliar atau naik 18,62% dibandingkan Oktober 2021 yang sebesar US$ 16,29 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2020 yang sebesar US$ 12,66 miliar mengalami kenaikan 52,62%.

“Pada November 2021 terjadi surplus neraca perdagangan sebesar US$ 3,51 miliar. Ini terjadi karena ekspor kita masih lebih tinggi dibandingkan impor, di mana ekspor mencapai US$ 22,84 miliar, sedangkan impor kita US$ 19,33 miliar,” kata Margo Yuwono dalam pemaparan Neraca Perdagangan November 2021, Rabu (15/12/2021).

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada November 2021 ini merupakan surplus selama 19 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Yuwono berharap kinerja ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung perekonomian Indonesia.

"Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari–November 2021 mengalami surplus sebesar US$ 34,32 miliar," tambah Yuwono.

Berdasarkan komoditas, penyumbang surplus November terbesar dari bahan bakar mineral (HS 27), diikuti lemak atau minyak hewan atau nabati (HS 15) dan besi baja atau (HS 72).

Nilai ekspor migas tercatat US$ 1,33 miliar, naik 29,95% mtm juga naik 74,8% yoy. Sementara untuk ekspor non migas, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat US$ 430 juta, naik 4,18% mtm namun anjlok 4,18% yoy.

Sementara itu ekspor industri pengolahan mencapai US$16,26 miliar,meningkat 1,2% mtm dan naik 34,44% yoy.

Kemudian Industri pertambangan dan lainnya tercatat US$ 4,82 miliar. Naik 6,51% mtm dan naik 146,91% yoy.

Adapun impor non migas, berdasarkan penggunaan barang, impor barang konsumsi senilai US$ 2 miliar dolar. Naik 25,89% mtm dan naik 53,84% yoy.

Impor bahan baku/penolong mencapai US$ 14,33 miliar, naik 16,41% mtm juga melonjak tinggi 60,49% yoy. Sementara itu, nilai impor barang modal mencapai US$ 3 miliar, tumbuh 25,17% mtm dan 23,09% yoy.

Lebih lanjut, Margo merinci negara penyumbang surplus berasal dari Amerika Serikat tercatat US$ 1,8 miliar, kemudian Filipina sebesar US$ 801,8 juta dan Malaysia sebesar US$ 687,8 juta.

