Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Rp 2.000 T, Jangan Direbut Asing!

Rabu, 15 Desember 2021 | 12:07 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pasar ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menjadi incaran asing. Ia memprediksikan pada tahun 2025, potensi pasar ekonomi digital di Tanah Air akan tumbuh mencapai US$ 146 miliar (Rp 2.093 triliun dengan kurs Rp 14.337).

“Kita memiliki potensi pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Kemudian Jokowi memaparkan data potensi pasar digital selama tiga tahun terakhir. Seperti di tahun 2019, potensi pada digital mencapai US$ 40 miliar. Jumlah tersebut bertambah di tahun 2020 yang mencapai US$ 47 miliar dan meningkat lagi di tahun 2021 yang mencapai US$ 70 miliar.

BACA JUGA Ekonomi Digital Akan Tumbuh Jadi Rp 4.500 T pada 2030

“(Tahun) 2021 naik 49% menjadi USS 70 miliar dan diperkirakan nanti tahun 2025 US$ 146 miliar. Sangat besar sekali,” ujar Jokowi.

Peningkatan potensi pasar digital setiap tahunnya, menurut Jokowi dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sehingga membuat aktivitas masyarakat, mau tidak mau harus mengurangi transaksi fisik beralih ke transaksi digital.

“Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita dipercepat karena pandemi,” terang Jokowi.

BACA JUGA Ekonomi Digital RI Diperkirakan US$ 146 Miliar pada 2025

Terbukti, lanjut Jokowi, logistik naik 60% karena banyaknya penggunaan delivery dan e-groceries. Lalu, konsumen digital baru juga naik 10,2%. “Ini yang konsumen barunya, tambahan konsumen barunya 10,2%,” ungkap Jokowi.

Selanjutnya, ungkap jokowi, transaksi e-money naik 55% per Oktober 2021. Bila dibandingkan transaksi tahun lalu pada periode yang sama, transaksi e-money tahun ini mengalami kenaikan 31%.

“Semuanya naik, naik, naik. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa potensi pasarnya yang besar, jangan yang ambil nanti orang lain (asing),” tegas Jokowi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com