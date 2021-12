BPS: Neraca Perdagangan Surplus, Ekspor November Kembali Catat Rekor

Rabu, 15 Desember 2021 | 12:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Nilai ekspor Indonesia pada November 2021 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Di periode tersebut, ekspor Indonesia mencapai US$ 22,84 miliar, naik 3,69% dibanding ekspor Oktober 2021 yang sebesar US$ 20,03 miliar (month-to-month/mtm). Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2020 yang sebesar US$ 15,26 miliar, terjadi peningkatan yang tinggi sebesar 49,70% (year-on-year/yoy).

“Betul, secara nilai trennya terus meningkat dan di November 2021 ini kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah ekspor kita,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam pemaparan Neraca Perdagangan November 2021, Rabu (15/12/2021).

Dijelaskan Yuwono, peningkatan nilai ekspor Indonesia pada November 2021 ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas bahan bakar mineral, diikuti logam mulia dan perhiasan atau permata, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, karet dan barang dari karet, serta alas kaki.

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 19,33 miliar atau naik 18,62% dibandingkan Oktober 2021 yang sebesar US$ 16,29 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2020 yang sebesar US$ 12,66 miliar mengalami kenaikan 52,62%.

Dari nilai ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada November 2021 masih mengalami surplus sebesar US$ 3,51 miliar. Ini merupakan surplus selama 19 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari – Oktober 2021 mengalami surplus sebesar US$ 30,81 miliar.

