Bursa Eropa Naik, Investor Pantau Pertemuan Bank Sentral

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa dibuka menguat pada Rabu (15/12/2021) karena fokus investor beralih pada keputusan kebijakan moneter terbaru bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (the Fed).

Indeks FTSE Inggris dibuka flat pada 7.229, DAX Jerman menguat 44 poin jadi 15.527, CAC 40 Prancis bertambah 17 poin jadi 6.922 dan FTSE MIB Italia naik 93 poin menjadi 26.652, menurut data dari IG.

Investor fokus pada pengumuman kebijakan moneter sejumlah bank sentral dunia minggu ini seperti Federal Reserve AS, Bank of Japan, Bank of England, dan Bank Sentral Eropa.

Pada pertemuan 2 hari Federal Reserve pada Rabu, pembuat kebijakan diperkirakan akan membahas percepatan program pembelian obligasi. Bank sentral akan merilis pernyataan terkait proyeksi ekonomi triwulanan, inflasi, dan suku bunga. Ketua Jerome Powell juga akan mengadakan konferensi pers.

Investor akan mengamati komentar apakah Fed berencana mempercepat program stimulus. Saat ini, pembelian aset bank sentral dijadwalkan akan berakhir pada Juni 2022. Namun beberapa pejabat mengatakan akan mengakhiri pembelian lebih cepat.

Survei CNBC terbaru menunjukkan para profesional investasi dan ekonom memperkirakan The Fed akan mengurangi pembelian asetnya pada Maret 2022 dan memulai kenaikan suku bunga pada Juni.

Di Asia Pasifik, bursa saham Tiongkok melemah pada Rabu karena investor mencerna data ekonomi utama negara itu seperti output industri November, yang naik 3,8% (year on year/yoy) dari 3,5% pada Oktober. Raihan ini lebih baik dari yang diharapkan pada jajak pendapat Reuters 3,6%.

Data juga menunjukkan bahwa penjualan ritel pada November naik 3,9% (yoy), lebih rendah 4,9% pada Oktober, dan di bawah ekspektasi 4,6% dalam jajak pendapat Reuters.

Sentimen investor akan tetap berhati-hati setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa memperingatkan varian baru Covid-19 Omicron menyebar lebih cepat daripada jenis sebelumnya. WHO mengatakan varian tersebut mungkin ada di sebagian besar negara di dunia.

