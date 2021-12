John Riady: Lippo Ciptakan Market dan Menangkap Peluang Baru di Tengah Pandemi

Rabu, 15 Desember 2021 | 15:35 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Fitur hemat energi menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat dalam memilih rumah tinggal. Menurut riset Rumah.com Consumer Sentiment Survey 2021, sebanyak 90% responden mengakui pentingnya fitur rumah hemat energi untuk menghemat listrik. Country Manager Rumah.com Marine Novita juga menambahkan pengembang sebaiknya membuat desain rumah yang lebih modern, menerapkan sistem cross-ventilation dan penggunaan jendela yang lebar. Selain itu, fasilitas umum yang lengkap di sekitar properti juga menjadi pertimbangan konsumen.

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui klaster Cendana Series telah selangkah lebih maju dalam mewujudkan rumah hemat energi dan environmentally friendly. Dengan mengutamakan desain yang modern, stylish, dan mengusung eco-living concept, Cendana Series kini menjadi primadona di kalangan milenial dan keluarga muda. Cendana Series sangat memperhatikan kelancaran sirkulasi udara, pemandangan dan kesan luas melalui jendela berpanorama besar. Visual yang terang juga hadir di kamar tidur utama dan ruang tamu yang dilengkapi dengan high ceiling.

Selain desain, lokasi di tengah perkotaan dengan fasilitas yang sudah matang menjadi keunggulan klaster Cendana Series. Mulai dari Perkantoran Menara Matahari, Universitas Pelita Harapan (UPH), Siloam Hospital, Hotel Aryaduta Lippo Village, Imperial Klub Golf hingga tempat hang-out Benton Junction. Area Lippo Karawaci township seluas 1.300 hektare didesain sebagai kota internasional ramah lingkungan yang bebas banjir dan telah ditumbuhi sebanyak 155.000 pepohonan di bawah pengelolaan kota yang siap melayani 24 jam oleh Town Management Division. Keistimewaan lain adalah akses langsung jalan tol arah Jakarta dan Merak.

CEO LPKR John Riady mengatakan, pihaknya memulai dengan melakukan consumer research untuk memahami aspirasi dan motivasi segmen ini, kemudian diciptakan sebuah brand value promise yang sesuai sehingga dapat menjadi "top of the mind". Melihat zaman yang berkembang sangat cepat serta market yang ekspektasinya selalu berubah, manajemen bertekad untuk dapat menciptakan sekaligus menangkap peluang baru bagi LPKR.

"Create and capture new opportunities, hal ini lah yang kemudian menghasilkan kematangan strategi penjualan di tengah masa pandemi dengan melakukan launching produk lebih dari 4.000 rumah, termasuk Cendana Homes Series hingga delapan kali selama rentang waktu tahun 2020 dan 2021 yang selalu sold out rata-rata hanya dalam waktu 3 jam," kata John Riady.

Produk terbaru LPKR “Cendana Cove” yang merupakan klaster Cendana Series ke-8 membuktikan kejelian LPKR membidik market dengan produk yang tepat. Peluncuran rumah 2 lantai Cendana Cove pada 4 Desember 2021 dengan harga mulai Rp 710 juta itu berhasil sold out.

Keberhasilan ini semakin memperkuat analisis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa mengenai pendapatan LPKR yang mampu bertumbuh menjadi Rp 17,1 triliun pada tahun 2022, dengan perolehan laba bersih Rp 233 miliar ditopang oleh penjualan apartemen dan rumah tapak LPKR.

Sumber: BeritaSatu.com