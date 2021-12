Majalah Investor Tetapkan 8 Tokoh Finansial Indonesia 2021

Rabu, 15 Desember 2021 | 16:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Tokoh Finansial Indonesia (TFI) 2021 yang digelar oleh Majalah Investor telah menetapkan delapan peraih Tokoh Finansial Indonesia 2021. Delapan chief executive officer (CEO) tersebut berhasil menyingkirkan 16 nominator lainnya. TFI 2021 yang digelar untuk ke-18 kalinya ini berisi 24 peraih nominasi.

BACA JUGA Delapan CEO Raih Penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2020

Ketua Dewan Juri TFI 2021 Aviliani mengatakan, pemilihan tokoh dilakukan dengan selektif dan telah melalui proses penyaringan ketat dengan menggunakan tiga parameter yaitu kinerja keuangan dengan bobot penilaian 40%, survei ke pelaku pasar dan stakeholder perusahaan dengan bobot 30% serta adjustment juri sebesar 30%. "Dalam penilaian, juri melakukan upaya melihat tingkat kepopuleran tokoh di masyarakat, termasuk terhadap kemungkinan adanya kasus-kasus atau peristiwa yang bisa merusak reputasi perusahaan dan pemimpin lewat media massa," kata mantan komisaris di beberapa bank dalam sambutannya pada acara TFI 2021 secara virtual, Rabu (15/12/2021).

Adapun tema yang diusung dalam pemilihan TFI tahun ini adalah kiprah para CEO dalam menghadapi pandemi, digitalisasi, dan penerapan environment, social, governance (ESG). "Di dalamnya termasuk sustainability, hal yang perlu dipikirkan CEO karena menyangkut keberlanjutan usaha ke depan. Bukan hanya sebatas konsep, tapi juga implementasinya. Selan itu, mempersiapkan sumber daya manusia di perusahaan," tutur pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini.

Proses penjurian pemilihan TFI, berlangsung sekitar 1 bulan, dimulai sejak awal hingga akhir November 2021. Penjurian dilakukan oleh tujuh juri independen yang dikenal memiliki keahlian di industri jasa keuangan, terdiri dari Aviliani (pengamat ekonomi Indef), Suheri (Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia), Salyadi Saputra (Direktur Utama PT Pefindo), Gunawan Tjokro (Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia), Bayu Prawira Hie (Executive Director Intellectual Business Community), dan Primus Dorimulu (Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings).

BACA JUGA HUT Majalah Investor, 23 Tahun Eksis Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Atas kesepakatan tim juri, pemenang ditetapkan berdasarkan kinerja keuangan masing-masing perusahaan di sektornya. Penilaian memgacu pada achievement dan improvement. Adapun kinerja perusahaan di setiap sektor dinilai berdasarkan kriteria masing-masing sesuai karakter industrinya.

Sementara kriteria finansial emiten dinilai berdasarkan delapan kriteria, yaitu return setahun, pertumbuhan penjualan tiga tahun, net operating margin, return on equity (ROE), asset turn over (ATO), volatilitas saham, likuiditas saham, dan pertumbuhan laba operasi tiga tahun. Calon nominasi diambil dari 312 emiten, yang sudah disaring dari 735 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Juni 2021. Kemudian CEO dari daftar ‘The Best 100 Listed Companies’ diikutsertakan dalam perhitungan achievement dan improvement per semester pertama 2021.

Perusahaan sekuritas dinilai kinerjanya berdasar 11 kriteria, yaitu pertumbuhan pendapatan usaha & pertumbuhan laba tiga tahun, net operating margin, ROA, ROE, rasio transaksi terhadap MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan). Ditambah dengan kinerja transaksi hingga semester pertama 2021. Lalu, CEO perusahaan sekuritas dari daftar ‘50 Sekuritas Terbaik 2021’ diikutsertakan dalam tahap pendahuluan sebelum ditetapkan menjadi lima CEO untuk diteruskan pada tahap polling.

Pada perbankan, kinerja finansial dinilai menggunakan 12 kriteria, yaitu CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, pertumbuhan pendapatan operasional, pertumbuhan kredit, dan rasio biaya tenaga kerja. Setelah melewati penilaian kinerja, bank nasional dan bank daerah yang masuk daftar ‘The Best 50 Banks’ diseleksi berdasarkan achievement dan improvement. Selanjutnya, lima CEO bank nasional dan lima CEO bank daerah diproses ke tahap polling.

BACA JUGA Ini Institusi dan Produk Syariah Terbaik 2021 Versi Majalah Investor

Penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa menggunakan 14 kriteria, yaitu pertumbuhan premi, pertumbuhan aset, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan ekuitas, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan jumlah investasi, hasil investasi, rasio biaya akuisisi terhadap premi, ROA, ROE, RBC, TATO, dan pangsa pasar. Penilaian perusahaan asuransi umum sedikit berbeda, tapi juga menggunakan 14 kriteria. Lalu, delapan perusahaan dipilih dari ‘Best 30 Insurance Companies 2021’, dan setelah melalui seleksi, lima CEO diikutkan dalam polling.

Di sektor industri multifinance, penilaian kinerja menggunakan kriteria ROA, ROE, DER, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan setahun. Penilaian kinerja keuangan itu menghasilkan 20 perusahaan multifinance terbaik. Dari jumlah itu kemudian di peringkat berdasarkan parameter achievement dan improvement, sehingga terpilih 11 perusahaan. Dari jumlah itu, diseleksi lagi menjadi lima perusahaan. Kelima CEO perusahaan itu lalu diikutkan dalam polling dan tahapan berikutnya untuk penetapan ‘Top Executive of Multifinance Company 2021’.

Pada pemilihan ‘Top Fund Manager’, sembilan manajer investasi yang memiliki dana kelolaan terbesar dan produk reksa dananya memperoleh penghargaan terbanyak, diikutkan sebagai kandidat peraih nominasi. Lima kandidat terbaik berdasarkan penilaian Tim Juri lalu diikutkan dalam polling yang melibatkan pelaku keuangan di lingkungan industrinya, seperti dana pensiun, asuransi, perbankan, dan investor individu. Metode polling diterapkan untuk memberi kesempatan kepada pelaku pasar finansial ikut memilih CEO yang dinilai memiliki kualifikasi ditokohkan di sektor industri masing-masing. Dalam tahapan ini, telah ditetapkan peraih nominasi TFI 2021.

Para CEO yang dinobatkan sebagai Tokoh Finansial Indonesia 2021 dipilih atas dasar penilaian kinerja finansial, hasil polling, dan penilaian juri dengan bobot masing-masing 40%, 30%, dan 30%. Tim juri menggelar rapat pleno untuk menilai kelayakan para CEO itu.

Pada tahapan ini kemudian ditetapkan para CEO yang dinilai layak meraih predikat ‘Top Executive of Listed Company’, ‘Top Executive of Securities Company’, ‘Top Executive of Insurance Company’, ‘Top Executive of Multifinance Company’, ‘Top National Banker’, ‘Top Regional Banker’, dan CEO BUMN sebagai ‘Agent of Change’

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily