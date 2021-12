Kinerja Mengilap, KBI Raih Penghargaan BUMN Terbaik

Rabu, 15 Desember 2021 | 17:10 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) meraih penghargaan BUMN terbaik untuk kategori pembiayaan dan keuangan dari Majalah Investor. Penghargaan tersebut, merupakan cerminan atas positifnya kinerja perseroan selama 2020.

Direktur utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengatakan, catatan kinerja positif ini merupakan hasil dari langkah transformasi dan inovasi yang dilakukan KBI.

"Seperti diketahui, sepanjang tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi covid-19, yang mau tidak mau harus disikapi oleh korporasi dengan berbagai upaya strategis, baik itu transformasi maupun inovasi,” kata Fajar Wibhiyadi, Rabu (15/12/2021).

BACA JUGA Erick Thohir Wajibkan BUMN Tanam Pohon, Ini Respons KBI

Penghargaan yang diberikan Majalah Investor ini berbasis pada laporan keuangan KBI tahun 2020. Dalam penilaian yang dilakukan, KBI meraih skor A untuk aspek pendapatan usaha dan nett profit margin (NPM), skor B untuk return of equity (ROE), serta skor C untuk return of asset (ROA) dan laba bersih.

Berdasarkan laporan keuangan KBI pada tahun 2020 lalu, perusahaan pelat merah tersebut berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 31,98%, meningkat dari Rp 50,3 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 66,4 miliar.

Sementara, dari sisi pendapatan operasional, sepanjang tahun 2020 KBI berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 154 miliar atau meningkat 36,9% dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp 112 miliar.

BACA JUGA Kliring Berjangka Indonesia Berhasil Catat Kenaikan Laba 55%

Sedangkan untuk tahun tahun 2021, hingga kuartal III 2021 KBI juga berhasil melanjutkan tren pertumbuhan laba bersih sebesar 55,49% apabila dibandingkan dengan Rp 45,6 Miliar di kuartal III 2020 menjadi Rp 70,9 miliar.

Sementara, dari sisi laba operasional, KBI mencatatkan laba operasional sebesar Rp 80,4 miliar meningkat 34,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp 60 miliar.

"Penghargaan yang diberikan Majalah Investor ini tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi KBI. Penghargaan yang diberikan tentunya juga telah melalui proses penilaian yang ketat dan memiliki standar yang baik," tandas Fajar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily