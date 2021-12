Ini Pemenang Tokoh Finansial Indonesia Versi Majalah Investor

Rabu, 15 Desember 2021 | 18:11 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com — Majalah Investor kembali menghadirkan Majalah Investor Award dengan topik Tokoh Finansial Indonesia dan BUMN Terbaik 2021. Penghargaan ini diberikan kepada para CEO dan perusahaan BUMN yang memiliki kinerja positif dan sejumlah terobosan untuk mensejaterahkan masyarakat Indonesia.

Majalah Investor Award, Rabu (15/12/2021), dengan kategori Tokoh Finansial Indonesia terdiri dari nominasi Top Executive of Listed Company 2021, Top Executive of Securities Company 2021, Top National Banker 2021, Top Executive Of Insurance Company 2021, Top Executive Of Multifinance Company 2021, Top Fund Manager 2021 dan Agent of Change of State Owned Enterprise 2021.

Sejumlah nama berhasil meraih penghargaan, di antaranya CEO PT Sarana Menara Nusantara Tbk Ferdinandus Aming Santoso untuk pemenang Top Executive of Listed Company 2021, CEO Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim pemenang Top Executive of Securities Company 2021.

Kemudian CEO PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi pemenang Top Fund Manager 2021 dan CEO PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Ririek Adriansyah pemenang Agent of Change of State Owned Enterprise 2021.

Wadirut Sarana Menara Nusantara Adam Ghifari mewakili Aming Santoso menyampaikan, perolehan penghargaan Top Executive of Listed Company 2021 diharapkan menjadi pengingat dan penambah semangat perseroan agar senantiasa memberikan yang terbaik kepada para customer. “Perseroan akan terus bekerja sama dengan stakeholder untuk memperhatikan kepentingan rakyat seluruh Indonesia agar kontribusi kepada negara dalam bentuk infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia,” ujar dia dalam Majalah Investor Award 2021, Rabu (15/12/2021).

Pemenang Top Executive of Securities Company 2021 yakni CEO Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim menyampaikan, penghargaan yang diterima perseroan merupakan kekuatan besar. “Kami akan terus berinovasi dan melakukan edukasi kepada komunitas investasi untuk mengembangkan fondasi kuat basis investor indonesia,” ujar dia.

Selanjutnya, pemenang Top Fund Manager 2021 CEO PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi menyampaikan, penghargaan yang diperoleh ini akan mendorong Schroder berinovasi melakukan responsible investasi untuk masuk kepada environment, social, and good governance (ESG) dan sustainabilty, terutama bagi kehidupan investor di kemudian hari.

Kemudian pemenang Agent of Change of State Owned Enterprise 2021 CEO PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Ririek Adriansyah yang diwakilkan AVP External Communication Telkom Indonesia Sabri Rasyid mengatakan, penghargaan ini akan terus mendorong perseroan untuk meningkatkan kinerja ke depan. “Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Telkom. Dengan diterimanya penghargaan ini semoga perseroan dapat terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujar dia.

