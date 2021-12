Kenaikan Impor Bahan Baku Tanda Ekonomi dan Industri Bangkit

Rabu, 15 Desember 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja impor pada bulan November sebesar US$ 19,33 miliar atau naik 18,62% (month to month/mtm) dari Oktober 2021 sebesar US$ 16,29 miliar. Begitu juga dibandingkan November 2020 atau year on year (yoy) tercatat US$ 12,66 miliar sehingga nilai impor meroket 52,62% yoy.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan perkembangan kinerja impor berdasarkan penggunaan barang pada November 2021 mencapai US$ 19,33 miliar atau meningkat 18,62% secara bulanan atau mtm dan meningkat secara tahunan (year on year) sebesar 52,62%.

Ia menilai akselerasi impor dari bulan ke bulan sepanjang 2021 terus menunjukkan tren meningkat. Bahkan peningkatannya juga sudah lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja impor bulan ke bulan di tahun 2019 dan 2020. “Impor menunjukkan peningkatan dalam 2 tahun terakhir, khususnya dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 setiap bulan impor alami peningkatan kecuali Januari 2021 yang impornya lebih rendah dibandingkan Januari 2020,” tuturnya Rabu (15/12/2021).

Menurutnya impor berdasarkan penggunaan barang juga mengalami peningkatan yang mencerminkan geliat aktivitas industri dan masyarakat kembali meningkat. Impor barang konsumsi pada November 2021 mencapai US$ 2 miliar atau naik 25,89% secara month to month (mtm) dan naik 53,84% secara year on year (yoy). Adapun impor bahan baku penolong tercatat US$ 14,33 miliar atau naik 16,41% secara bulanan (mtm) dan naik 60,49% secara tahunan (yoy).

“Peningkatan impor November baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy) pada barang konsumsi dan penggunaan bahan baku penolong dan barang modal, menunjukkan tanda-tanda ekonomi domestik semakin baik. Hal ini mengindikasikan sektor industri terus mengalami perbaikan dan meningkat,” tuturnya.

Sementara untuk nilai impor barang modal, di mana pada November mencapai US$ 3 miliar dan pertumbuhannya secara bulanan 25,17% dan secara tahunan naik 23,09%. Peningkatan ini menandakan keperluan industri untuk kembali ekspansi semakin meningkat. “Ini dikaitkan dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa lebih bagus ini tunjukan pemulihan mulai terjadi ada indikasi bagus untuk kondisi ekonomi domestik,” tuturnya.

Dengan demikian, struktur impor menurut penggunaan barang, peran golongan bahan baku/penolong menyumbang 74,14% dari total impor pada November 2021. Kemudian kontribusi barang modal sebesar 15,51% dan barang konsumsi 10,35%.

Sumber: BeritaSatu.com