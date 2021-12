Neraca Dagang Surplus, Pemerintah Terus Dukung Ekspor

Rabu, 15 Desember 2021 | 20:11 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Neraca perdagangan Indonesia pada November 2021 kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 3.51 miliar. Ini berarti, Indonesia sudah menikmati surplus neraca perdagangan selama 19 bulan berturut-turut. Jika diakumulasikan, surplus neraca perdagangan sejak Januari hingga November 2021 mencapai US$ 34,32 miliar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, surplus yang tinggi ini didukung oleh besarnya nilai ekspor. Pada November 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 22,84 miliar, naik 3,69% dibanding ekspor Oktober 2021 yang sebesar US$ 20,03 miliar (month-to-month/mtm). Sedangkan dibandingkan November 2020 yang sebesar US$ 15,26 miliar, terjadi peningkatan sebesar 49,70% (year-on-year/yoy).

Ditegaskan Febrio, pemerintah akan terus memberikan kebijakan mendukung ekspor melalui perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan industri nasional yang didukung pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. Kebijakan untuk mendorong perbaikan akses pasar juga akan terus digalakkan terutama melalui forum-forum kerja sama internasional baik secara bilateral dan multilateral untuk mendukung perdagangan internasional baik barang maupun jasa. “Pemerintah juga akan terus mendorong pemulihan dan penguatan ekspor jasa, di antaranya melalui kelanjutan strategi pengembangan dan promosi daerah wisata Indonesia,” kata Febrio dalam keterangan resminya, Rabu (15/12/2021).

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 19,33 miliar atau naik 18,62% dibandingkan Oktober 2021 yang sebesar US$ 16,29 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2020 yang sebesar US$ 12,66 miliar mengalami kenaikan 52,62%.

Berdasarkan penggunaannya, impor terbesar berasal dari impor bahan baku/penolong (kontribusi 74.14%), kemudian diikuti impor barang modal (15.51%), baru kemudian impor barang konsumsi (kontribusi 10.35%). “Porsi impor yang sebagian besar merupakan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan dinamika aktivitas sektor produksi,” kata Febrio.

