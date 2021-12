BUMN dan Perusahaan Sekuritas Terbaik Versi Majalah Investor

News Director Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) bersama anggota juri Gunawan Tjokro, Suheri, Kornelius Simanjuntak, Bayu Prawira Hie dan para peraih penghargaan diantaranya : CEO PT Federal International Finance Margono Tanuwijaya, CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, CEO PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim, CEO PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi, Wadirut PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari, Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman, Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT BCA Sekuritas Mardi Henko Sutanto, Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana, Presiden Direktur PT. CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman, Direktur PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance Doni Sadweko, Director PT Asia Multidana Kosmas Chandra, Plh. Kepala Divisi sekretaris perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Herry Sudradjat, Chief of Finance & Operational Officer PT Indo Premier Sekuritas Alex Widi Kristiono, Deputy Corporate Secretary PT BPD Jawa Barat dan Banten Devi Fajar Nugraha, Head Risk and Credit Analyst PT Maybank Indonesia Finance Arthur Oktavianus Senduk, Corporate Secretary PT. BCA Finance Mahendra Gautama saat acara Tokoh Finansial Indonesia 2021 live via zoom Beritasatu News Channel, live steaming Beritasatu.com pada Rabu 15 Desember 2021. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan)