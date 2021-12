The Fed Percepat Tapering, Wall Street Ditutup Menguat

Kamis, 16 Desember 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (15/12/2021) setelah the Federal Reserve memastikan akan mempercepat proses tapering dan memprakirakan kenaikan suku bunga lebih dari satu kali tahun depan.

Dow Jones Industrial Average naik 1,08% ke 35,927,43. S&P 500 naik 1,63% ke 4.709,85. Nasdaq naik 2,15% ke 15.565,58.

The Fed pada hari Rabu mengumumkan akan mempercepat tapering seiring dengan meningkatnya inflasi. The Fed akan membeli obligasi sebesar US$ 60 miliar mulai Januari, turun dari Desember sebesar US$ 90 miliar.

Langkah ini dilakukan di tengah inflasi tertinggi dalam empat dekade terakhir. The Fed diharapkan mempercepat proses tapering bulan ini.

Setelah tapering selesai, bank sentral AS itu juga akan menaikkan suku bunga. The Fed mengindikasikan akan terjadi tiga kali kenaikan suku bunga pada 2022.

Jim Caron, ekonom dari Morgan Stanley Investment Management, mengatakan kepada CNBC bahwa keputusan the Fed ini menghilangkan ketidakpastian pasar terkait suku bunga, sehingga pasar kina bisa fokus ke laporan kinerja, margin, dan pertumbuhan.

Saham Apple naik hampir 3%, Microsoft dan Netflix juga menguat. Sementara saham perbankan justru melemah. JPMorgan dan Bank of America terkoreksi.

Sumber: CNBC.com