The Fed Indikasikan Percepat Tapering dan Naikkan Suku Bunga 2022

Washington, Beritasatu.com - The Federal Reserve memberi sinyal akan mempercepat tapering stimulus dan mengakhiri era kebijakan moneter longgar yang dilakukan sejak awal pandemi.

Bank sentral AS itu akan mempercepat laju tapering. Stimulus dipangkas dari US$ 120 miliar pada November, menjadi US$ 90 miliar pada Desember, dan US$ 60 miliar pada Januari dan seterusnya. Dengan demikian laju tapering dinaikkan dari US$ 15 miliar per bulan menjadi US$ 30 miliar.

Setelah laju tapering selesai, sekitar bulan Maret-Mei, the Fed akan mulai menaikkan suku bunga.

Menurut proyeksi the Fed, akan terjadi tiga kali kenaikan suku bunga pada 2022, dua kali pada 2023, dan dua kali pada 2024.

"Perkembangan ekonomi dan perubahan dalam proyeksi menjadi dasar bagi perubahan kebijakan moneter ini, yang terus memberikan dukungan yang sesuai terhadap kondisi perekonomian," kata Ketua The Fed Jerome Powell, Rabu (15/12/2021).

Jim Caron, ekonom dari Morgan Stanley Investment Management, mengatakan kepada CNBC bahwa keputusan the Fed ini menghilangkan ketidakpastian pasar terkait suku bunga, sehingga pasar kini bisa fokus ke laporan kinerja, margin, dan pertumbuhan.

The Fed meningkatkan outlook inflasi 2021 dari 4,2% ke 5,3%, sementara inflasi inti (mengecualikan harga makanan dan energi) naik ke 4,4% dari 3,7%. Untuk 2022, inflasi diperkirakan 2,6% dan inflasi inti di 2,7%.

Angka pengangguran 2021 diproyeksikan turun ke 4,3% dari proyeksi sebelumnya 4,8% pada September.

Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan naik 5,5% pada 2021, lebih rendah dari proyeksi September 5,9%. Pertumbuhan PDB 2022 direvisi dari 3,8% menjadi 4%, sementara 2023 dipangkas menjadi 2,2% dari 2,5%.

