Setelah 3 Hari Terkoreksi, Harga Minyak Mentah Akhirnya Naik

Texas, Beritasatu.com - Setelah tiga hari terkoreksi, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (15/12/2021) ditopang hasil rapat the Federal Reserve.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,24% ke US$ 73,88 per barel. WTI naik 0,2% ke uS$ 70,87 per barel.

Di awal perdagangan, harga minyak sempat melemah akibat pernyataan WHO bahwa vaksin Covid-19 kemungkinan tidak terlalu efektif terhadap varian omicron.

Badan Energi Internasional (IEA) pada Selasla lalu mengatakan bahwa omicron akan menekan permintaan minyak global, tetapi pada saat yang sama, produksi minyak akan meningkat, dimana persediaan minyak akan lebih banyak dari permintaan hingga akhir 2022.

OPEC juga merevisi ke atas pertumbuhan permintaan minyak mentah pada triwulan pertama 2022.

The Federal Reserve memberi sinyal akan mempercepat laju tapering. Stimulus dipangkas dari US$ 120 miliar pada November, menjadi US$ 90 miliar pada Desember, dan US$ 60 miliar pada Januari dan seterusnya. Dengan demikian laju tapering dinaikkan dari US$ 15 miliar per bulan menjadi US$ 30 miliar.

Setelah laju tapering selesai, sekitar bulan Maret-Mei, the Fed akan mulai menaikkan suku bunga. Menurut proyeksi the Fed, akan terjadi tiga kali kenaikan suku bunga pada 2022, dua kali pada 2023, dan dua kali pada 2024.

