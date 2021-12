Harga Emas Rebound ke Rp 927.000

Kamis, 16 Desember 2021 | 08:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Pulogadung pada perdagangan Kamis (16/12/2021) naik Rp 3.000 ke Rp 927.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas naik Rp 3.000 ke Rp 821.000 per gram. Sementara, harga emas Comex hari ini naik 0,9% ke US$ 1.780,3 per troy ons.

0,5 gram: Rp 513.500

1 gram: Rp 927.000.

5 gram: Rp 4.439.000.

10 gram: Rp 8.800.000.

25 gram: Rp 21.837.500.

50 gram: Rp 43.555.000.

100 gram: Rp 86.990.000.

250 gram: Rp 217.087.500.

500 gram: Rp 433.875.000.

1000 gram: Rp 867.600.000.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com