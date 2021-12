Bursa Asia Dibuka Mixed Setelah the Fed Percepat Tapering

Kamis, 16 Desember 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada awal perdagangan Kamis (16/12/2021). Rapat the Federal Reserve mengindikasikan mempercepat tapering dan menaikkan suku bunga mulai 2022.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,78%, indeks komposit Shanghai naik 0,04%, Hang Seng Hong Kong turun 0,57%, S&P/ASX 200 turun 0,36%, Kospi Korsel naik 0,46%, Straits Times naik 0,15%.

BACA JUGA The Fed Percepat Tapering, Wall Street Ditutup Menguat

The Federal Reserve memberi sinyal akan mempercepat laju tapering. Stimulus dipangkas dari US$ 120 miliar pada November, menjadi US$ 90 miliar pada Desember, dan US$ 60 miliar pada Januari dan seterusnya. Dengan demikian laju tapering dinaikkan dari US$ 15 miliar per bulan menjadi US$ 30 miliar.

Setelah laju tapering selesai, sekitar bulan Maret-Mei, the Fed akan mulai menaikkan suku bunga. Menurut proyeksi the Fed, akan terjadi tiga kali kenaikan suku bunga pada 2022, dua kali pada 2023, dan dua kali pada 2024.

Dow Jones Industrial Average naik 1,08% ke 35,927,43. S&P 500 naik 1,63% ke 4.709,85. Nasdaq naik 2,15% ke 15.565,58.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,24% ke US$ 73,88 per barel. WTI naik 0,2% ke uS$ 70,87 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com