Fokus Pasar: Tapering the Fed Akan Disusul Kenaikan Suku Bunga BI

Kamis, 16 Desember 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / FMB

Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Jerome Powell (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com — The Federal Reserve memutuskan untuk meningkatkan pengurangan pembelian obligasinya (tapering) sebesar US$ 30 miliar per bulan yang diharapkan selesai pada awal tahun 2022.

Keputusan tersebut seiring dengan aksi The Fed untuk melawan inflasi yang tengah dalam keadaan memanas, sehingga mendorong The Fed mempercepat tapering. Powell mengatakan, jika pandemi menimbulkan tantangan yang berkelanjutan, maka The Fed akan melakukan peningkatan pengurangan pembelian obligasi lebih cepat dan akan melawan situasi dan kondisi sesuai yang dibutuhkan.

Berdasarkan proyeksi yang di rilis oleh The Fed, terlihat bahwa tingkat suku bunga berpotensi naik sebanyak 3 kali pada tahun 2022 mendatang. “Kemarin kami melihat bahwa kenaikkan tingkat suku bunga The Fed sebanyak 2 kali saja sudah mampu mendorong Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali atau 1:1,” jelas Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Kamis (16/12/2021).

BACA JUGA The Fed Indikasikan Percepat Tapering dan Naikkan Suku Bunga 2022

Pilarmas Sekuritas menambahkan, apabila The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga hingga 3 kali, ada kemungkinan Bank Indonesia juga akan ikut menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 3 kali atau bahkan lebih apabila kenaikkan 1:1 tidak mampu untuk menanggulangi capital outflow yang keluar.

Powell mengatakan bahwa kenaikkan tersebut akan dilakukan secara bertahap. The Fed juga tidak mengharapkan akan langsung menaikkan tingkat suku bunga setelah Taper Tantrum usai, namun Powell mengatakan bahwa mereka berpotensi untuk menaikkan tingkat suku bunga meskipun ketenagakerjaan belum mencapai level maksimum.

Sebagai informasi, The Fed masih melihat peluang kesempatan bagi tingkat suku bunga The Fed untuk naik 3 kali lagi pada tahun 2023, dan 2 kali lagi pada tahun 2024 sebelum pada akhirnya tingkat suku bunga The Fed akan berhenti hingga di angka 2,1%. (bil)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily