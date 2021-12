Akhir Tahun, Askrindo Raih Dua Penghargaan

Kamis, 16 Desember 2021 | 14:54 WIB

Oleh : Yudo Dahono / CAH

Direktur Operasional PT Askrindo, Erwan Djoko Hermawan (depan kanan) saat menerima penghargaan Silver Winner Branding Award Sub Category Digital Branding pada BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BUMN Track. (Foto: Handout )

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo meraih dua penghargaan di akhir tahun ini. Penghargaan pertamayakni Silver Winner Branding Award Sub Category Digital Branding pada BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) tahun 2021 dari BUMN Track.

Lalu kedua, penghargaan Creative Digital Campaign of the year dari Marketeers Editor Choice’s Award yang diselenggarakan oleh Markplus.inc.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Operasional PT Askrindo, Erwan Djoko Hermawan. Erwan mengatakan, tantangan di Industri Asuransi, terutama memasuki era digitalisasi memacu persaingan dan kreativitas perusahaan asuransi di tengah pandemi Covid-19. Dengan diraihnya penghargaan digital ini, diharapkan dapat menjadi motor penggerak semangat bagi Askrindo.

Lebih lanjut ia mengatakan, Askrindo akan terus melihat tuntutan-tuntutan pasar agar terus melakukan inovasi khususnya di bidang IT dan Digital, serta akan terus bertransformasi di era digitalisasi seperti saat ini.

"Kami (Askrindo) akan terus melakukan peningkatan sistem digitalisasi untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan kepada mitra kami di seluruh Indonesia, selain itu kami juga akan terus melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (16/12/2021).

Erwan menyampaikan, penghargaan yang diterima Askrindo ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholder serta nasabah setia yang menggunakan jasa Askrindo. "Kami akan mempertahankan apa yang telah banyak didapatkan dan serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BUMN Track SH Sutarto memberikan apresiasi kepada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah berkontribusi bagi peningkatan kinerja, khususnya melalui penguatan strategi branding dan marketing. “Kami turut mengapresiasi BUMN yang telah berinovasi membangun citra dan memasarkan produk perusahaan sesuai dengan semangat Kementerian BUMN, yaitu dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif dan inovasi yang berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Sumber: BeritaSatu.com