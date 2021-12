Intiland Perkuat Segmen Perkantoran di Surabaya

Luncurkan Coworking Space

Kamis, 16 Desember 2021 | 17:13 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Direktur Pemasaran Intiland Surabaya Harto Laksono dan Direktur Operasional Intiland Surabaya Simon J. Wirawan saat peluncuran SUB Co Spazio Tower di Surabaya, Kamis, 16 Desember 2021. (Foto: Beritasatu Photo/Amrozi Amenan)

Surabaya, Beritasatu.com - Pengembang properti PT Intiland Development Tbk meluncurkan perkantoran berkonsep coworking space, Sub Co Spazio Tower, guna memperkuat segmen usaha perkantoran yang belakangan mulai menggeliat.

Direktur Operasional Intiland untuk Surabaya Simon J Wirawan menyampaikan, saat ini ruang perkantoran yang dinamis, compact, simple dan inovatif berkonsep coworking space belakangan menjadi incaran para pelaku usaha rintisan atau startup yang umumnya para generasi milenial.

"Kami mencermati tren kebutuhan ruang perkantoran bergerak sangat dinamis. Perubahan model bisnis dan generasi pebisnis mendorong pergeseran terhadap kebutuhan ruang kantor yang makin fleksibel, ringkas, inovatif, dan tidak terlalu kaku suasananya. Mereka memilih lebih fokus pada aspek produktifitas, output, kolaborasi, dan faktor kenyamanan kerja," kata Simon di Surabaya (16/12/2021).

BACA JUGA Jualan High Rise Building Turun, Intiland Merugi Rp 77 M

Sub Co Spazio Tower menempati lantai 10 gedung perkantoran modern Spazio Tower yang terletak di kawasan bisnis Graha Famili Surabaya Barat. Memiliki luas total 566 meter persegi, coworking space ini dibagi menjadi dua area yakni lounge dan service office.

Simon mengatakan Sub Co Spazio Tower hadir dengan sejumlah perbedaan dibanding konsep sebelumnya. Sub Co Spazio Tower lebih eksklusif karena diperuntukkan khusus bagi para anggota atau members. Hanya penyewa yang terdaftar dalam keanggotaan SUB Co, baik secara bulanan atau tahunan, yang dapat menikmati beragam layanan.

"Konsep ini merupakan salah satu cara kami untuk menghadirkan suasana kerja yang lebih privat dan nyaman serta pengembangan Sub Co Spazio Tower juga menjadi bentuk komitmen dan kontribusi perseroan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kota Surabaya,” katanya.

BACA JUGA Pasar Perkantoran di Jakarta Masih Belum Pulih

Menurut Simon, peluncuran layanan coworking space ini sekaligus untuk memenuhi permintaan pasar terhadap fasilitas ruang kantor yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan harga yang kompetitif.

Perluasan ini juga dalam rangka memenuhi permintaan para penyewa yang memerlukan tambahan ruang perkantoran seiring pesatnya perkembangan bisnis yang dicapainya.

"Kami memberikan tarif spesial yakni Rp1 juta per bulan untuk share desk dan Rp 1,5 juta per bulan untuk suite offices. Walaupun baru kami luncurkan, saat ini tingkat okupansinya sudah di atas 50%,” terang Simon.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily