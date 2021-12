The Fed Percepat Tapering, Ini Respons Bank Indonesia

Kamis, 16 Desember 2021 | 18:28 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - The Federal Reserve memberi sinyal akan mempercepat tapering dan mengakhiri era kebijakan moneter longgar yang dilakukan sejak awal pandemi.

Stimulus dipangkas dari US$ 120 miliar pada November, menjadi US$ 90 miliar pada Desember, dan US$ 60 miliar pada Januari dan seterusnya. Dengan demikian laju tapering dinaikkan dari US$ 15 miliar per bulan menjadi US$ 30 miliar. Setelah laju tapering selesai, sekitar bulan Maret-Mei, the Fed akan mulai menaikkan suku bunga.

Terkait normalisasi kebijakan moneter the Fed tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, the Fed tentu saja akan melihat perkembangan indikator ekonomi makro yang menjadi dasar respon kebijakan moneternya. Hal yang sama juga dilakukan bank sentral lain di seluruh dunia. Di Amerika Serikat (AS) sendiri, indikator yang utama adalah inflasi tingkat pengangguran.

“Di AS, inflasinya dalam jangka pendek di atas sasaran yaitu 2%. Tapi tentu saja kebijakan moneter tidak didasarkan pada inflasi jangka pendek, melainkan lebih ke inflasi jangka panjang, dan inflasi jangka panjang tentu saja melebihi 2% secara fundamental, secara permanen pada 2023 dan seterusnya,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Desember 2021, Kamis (16/12/2021).

Sementara itu di sisi ketenagakerjaan, angka pengangguran di AS sudah turun dan kini berada di angka 4,3%. Berbagai indikator terkini juga menunjukkan ada kenaikan inflasi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta penurunan tingkat pengangguran yang lebih cepat dari perkiraan.

"Itulah kenapa bacaan kami bank sentral AS mempercepat penurunan pembelian US treasury maupun mortgage-backed securities mulai Januari secara bertahap dan juga lebih besar penurunannya. Tetapi yang perlu kita cermati juga kejelasan dari the Fed bahwa kenaikan Fed Funds Rate itu baru akan dilakukan kalau tapering atau pengurangan likuiditasnya berakhir," papar Perry.

"Di sinilah tentu saja ketidakpastian perlu kita lihat. Dari bacaan kami kalau dari sisi fundamental, kemungkinan Fed Funds Rate akan naik satu kali di secepatnya di triwulan III atau triwulan IV tahun depan. Tapi kalau bacaan dari pasar, kemungkinan naiknya dua kali dan akan dimulai di Juni 2022,” tandasnya.

Perry menambahkan, normalisasi kebijakan the Fed akan memberi dampak pada arus investasi portofolio global ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Dampak kedua yakni terhadap perkembangan yield SBN dan nilai tukar. Karenanya, BI akan terus memantau kemungkinan-kemungkinan US treasury naik lebih cepat untuk menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, nilai tukar, dan juga stabilitas pasar SBN.

"Kita sebetulnya sudah meresponnya. Sejak awal tahun, koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan sangat erat. Tetapi BI meyakinkan stabilitas nilai tukar adalah yang terpenting bagi ekonomi Indonesia. BI tidak segan-segan melakukan stabilisasi yang diperlukan agar nilai tukar tetap stabil mendukung ekonomi Indonesia,” kata Perry.

Di sisi lain, Perry juga melihat kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik, di mana salah satu indikasinya adalah current account deficit (CAD) yang rendah. Selain itu, cadangan devisa Indonesia juga tinggi. Pada akhir November 2021, jumlahnya US$ 145,9 miliar. Kemudian ekonomi Indonesia juga sedang dalam tahap pemulihan dan diyakini akan mendorong perbaikan ekonomi.

