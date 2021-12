Unilever Indonesia Rayakan 88 Tahun Wujudkan Kebaikan untuk Indonesia

Kamis, 16 Desember 2021 | 20:40 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / JEM

Kristy Nelwan Head of Communication PT Unilever Indonesia Tbk (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Unilever Indonesia Tbk merayakan hari jadinya yang ke-88 pada Rabu (15/12/2021). Perayaan ini menandakan perjalanan panjang perusahaan yang dengan konsisten selalu mendampingi masyarakat Indonesia, berbagi kebaikan dalam setiap tantangan dan momen penting yang dihadapi oleh bangsa.

Dalam kesempatan istimewa ini, Unilever Indonesia memberikan penghargaan kepada 10 sosok “Every U Does Good Heroes” atas ide dan kontribusi visioner mereka yang sejalan dengan pilar kebaikan Unilever Indonesia, dengan harapan dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk memberi kebaikan.

Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan, purpose atau tujuan mulia adalah jantung dari operasi bisnis Unilever, termasuk Unilever Indonesia.

“Purpose kami sejak dulu tidak pernah berubah, yaitu menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah bagi semua orang. Kami sangat bersyukur bahwa sepanjang 88 tahun perjalanan ini, Unilever Indonesia mampu untuk terus mewujudkan komitmen menjadi perusahaan yang senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan,” kata dia.

Ia mengatakan, komitmen ini diperkuat dengan strategi baru Unilever secara global, yaitu "The Unilever Compass". Sebagai perusahaan yang purpose-led dan future-fit, Unilever Indonesia percaya bahwa bisnis seharusnya mampu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi dunia, termasuk permasalahan lingkungan dan sosial.

Terdapat tiga fokus pilar kebaikan yang telah dijalankan Unilever Indonesia selama 88 tahun, yang sejalan dengan fokus “The Unilever Compass” yaitu: (1) membangun planet yang lebih lestari, (2) meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kristy Nelwan mengatakan, pihaknya percaya bahwa masa depan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama. Unilever Indonesia, kata dia, juga selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat di seluruh kampanye ataupun programnya, karena kesuksesan dari pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari kesadaran dan peranan masyarakat dalam membuat perubahan. “Hal ini salah satunya terwujud melalui program Every U Does Good Heroes,” kata dia.

Kristy mengatakan, program yang diselenggarakan sejak Agustus lalu ini bertujuan menemukan sosok-sosok pahlawan masa depan yang mampu menunjukkan kiprah dalam menciptakan Indonesia yang lebih hijau, sehat, sejahtera, adil dan inklusif sejalan dengan tiga pilar kebaikan Unilever.

Program ini merupakan bagian dari kampanye “Every U Does Good” yang mengajak masyarakat untuk lebih cermat memilih brand yang dapat membantu mereka berkontribusi dalam upaya-upaya berkelanjutan untuk memberikan dampak baik kepada lingkungan dan masyarakat.

Selama Oktober-November, kata dia, sebanyak 100 peserta terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia dengan purpose serta program yang paling relevan dan berpotensi untuk berkembang telah mendapatkan rangkaian mentoring yang bermanfaat, termasuk lima mentor inspiratif yang berhasil membuktikan bahwa purpose kuat akan membawa dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Kelima mentor tersebut adalah Mohamad Bijaksana Junerosano (CEO & Pendiri Waste4Change), Helga Angelina Tjahjadi (Pendiri Burgreens & Green Rebel Foods), Stevia Angesty (Co-Founder Feelwell Ceramics), Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden RI & Co-Founder Toleransi.id), dan Nicky Clara (Disability Womanpreneur).

Sebagai puncaknya yang bertepatan dengan hari jadi Unilever Indonesia yang ke-88, diumumkan 10 sosok “Every U Does Good Heroes” yang masing-masing berhak menerima micro grant sebesar Rp 30 juta untuk mengembangkan project mereka, disertai pembinaan lanjutan secara intensif dari para mentor dan tim Unilever Indonesia.

Mereka adalah:

1. Ari Gunawan, Bali - Organisasi “Precious Island”

2. Dicky Dwi Alfandy, Lampung - Gerakan “Jagalah Kebersihan” dengan program “Marine Debris Ranger”

3. Katrin Sovia Ifana Sari Moko, Jakarta - Gerakan “Be Home Indonesia”

4. Erliana, Jakarta - Komunitas “Bersama Lansia”

5. Ni Putu Gita Saraswati, Bali - Organisasi “Kolaborasi Bumi Indonesia” dengan project “Menstrucaraka”

6. Arif Fajar Saputra, Jakarta - Organisasi “NUXCLE” dengan program “ZUBOARD”

7. Sandi Mahendra, Sumatera Utara - Gerakan “Terpandu” (Tiap Orang Punya Kesempatan Kedua)

8. Akbar Trio Mahsuri, Jawa Timur - Program “Student Interfaith Peace Camp”

9. Nissi Taruli Felicia, Jakarta - Komunitas “Feminis Themis”

10. Diva Asnawi, Jakarta - Organisasi “KONEKIN” dengan project “BISA”

Ke-10 millennials inspiratif ini semakin memperkuat keyakinan Unilever Indonesia akan “the power of brand with purpose" dan "people with purpose”, di mana sinergi antara brand yang memiliki tujuan mulia, dengan orang-orang yang juga memiliki tujuan mulia mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap keberlanjutan masa depan.

“Selamat kepada seluruh pemenang, semoga dapat terus berperan menjadi pendorong kebaikan dimanapun mereka berada, serta menularkan semangat dan komitmennya ke lebih banyak generasi muda Indonesia. Mari ciptakan ekosistem yang semakin lengkap dan terintegrasi untuk bersama memberikan begitu banyak kebaikan untuk Indonesia!” tutup Kristy.

