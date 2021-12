Bursa Eropa Menguat karena Keputusan Bank Sentral di Dunia

Jumat, 17 Desember 2021 | 05:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa melonjak pada Kamis (17/12/2021) karena investor mencermati kebijakan moneter beberapa bank sentral utama di dunia.

Pan-European Stoxx 600 naik 1,2%, dengan saham minyak dan gas melonjak 2,8% memimpin kenaikan. Semua sektor dan bursa utama diperdagangkan di wilayah positif.

BACA JUGA Bursa Eropa Naik, Investor Pantau Pertemuan Bank Sentral

Bank of England (BoE) pada Kamis menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak awal pandemi, meskipun ada kekhawatiran penyebaran cepat varian Omicron di Inggris. BoE menaikkan suku bunga menjadi 0,25% dari level terendah bersejarah 0,1% karena tekanan inflasi meningkat. Alasannya data ekonomi memenuhi kriteria, sementara dampak varian terbaru tidak pasti.

Adapun Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) memangkas pembelian obligasi pada Kamis dengan tetap berjanji melanjutkan dukungan kebijakan moneter hingga 2022. ECB membiarkan suku bunga acuannya tidak berubah pada 0%, sementara suku bunga fasilitas pinjaman marjinal tetap di 0,25%. Adapun suku bunga pada fasilitas simpanan dipertahankan pada -0,5%, sesuai ekspektasi.

Investor global mencerna sinyal bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) yang akan agresif mengurangi pembelian obligasi dan menaikkan suku bunga pada 2022.

BACA JUGA The Fed Percepat Tapering, Wall Street Ditutup Menguat

Bank sentral AS mengurangi pembelian aset menjadi hanya US$ 60 miliar setiap bulan ke depan pada Januari, dibandingkan US$ 90 miliar di Desember. Proyeksi the Fed menunjukkan akan ada kenaikan tiga kali suku bunga pada 2022, dua kali di tahun berikutnya dan dua lagi pada 2024. Keputusan melonggarkan pembelian obligasi mengikuti data inflasi yang melonjak lonjakan 6,8% pada November, atau tertinggi sejak 1982.

Dalam pergerakan harga saham, grup ritel online Inggris THG naik 8,1% memimpin Stoxx 600. Sementara di bagian bawah indeks, saham EDF jatuh 15,5%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC