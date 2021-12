Harga Minyak Naik karena Permintaan dan Sentimen Fed

Jumat, 17 Desember 2021 | 06:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik di atas US$ 75 per barel pada Kamis (16/12/2021) didukung rekor permintaan Amerika Serikat (AS) dan penurunan stok minyak mentah. Hal ini bahkan mengacuhkan penyebaran varian virus corona Omicron yang mengancam konsumsi global.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Turun ke Kisaran US$ 73 Per Barel

Minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,14, atau 1,5%, menjadi US$ 75,02 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat US$ 1,51, atau 2,13%, menjadi US$ 72,38 per barel.

Minyak mentah dan aset berisiko lainnya seperti saham (ekuitas) juga mendapat dorongan setelah Federal Reserve (the Fed) memberikan prospek ekonomi optimistis, yang mengangkat semangat investor. Bahkan ketika The Fed menandai berakhirnya stimulus moneter.

Permintaan minyak meningkat pada 2021 setelah keruntuhan kejatuhan tahun lalu. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (15/12/2021) mengatakan produk yang dipasok kilang, naik menjadi 23,2 juta barel per hari (bph). “Angka-angka ini menunjukkan ekonomi sehat,” kata pialang minyak dari PVM, Tamas Varga.

“Meskipun pengumuman The Fed memicu lonjakan harga minyak dan ekuitas, penghentian dukungan ekonomi dan varian Omicron adalah dua hambatan utama yang dihadapi pasar minyak saat ini,” tambahnya.

Memberikan dukungan harga, EIA juga melaporkan bahwa stok minyak mentah AS turun 4,6 juta barel, lebih besar dari perkiraan analis.

Sementara Inggris dan Afrika Selatan melaporkan rekor harian kasus Covid-19.

Varian Omicron juga membuat banyak perusahaan di seluruh dunia meminta karyawannya bekerja dari rumah, sehingga dapat membatasi permintaan minyak di masa depan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC