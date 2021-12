Harga Emas Diuntungkan Pelemahan Dolar Setelah Pertemuan Fed

Jumat, 17 Desember 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Kamis (16/12/2021) karena pelemahan dolar Amerika Serikat (AS), setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed) memutuskan mengakhiri pembelian obligasi awal tahun depan.

Harga emas di pasar spot naik 0,5% jadi 1.785,60 per ons, sedangkan emas berjangka AS melonjak 1,3% menjadi US$ 1.788,10.

The Fed pada Rabu membuka opsi kenaikan suku bunga tiga kali pada 2022 karena ekonomi diproyeksi pulih ditopang membaiknya lapangan kerja. Selain itu, bank sentral AS juga dinilai mampu mengatasi lonjakan inflasi.

Kondisi ini membuat dolar melemah sekitar 0,2% terhadap mata uang lainnya. “Faktor utama hari ini adalah kinerja dolar AS,” kata analis ActivTrades, Ricardo Evangelista.

Emas pada Rabu (15/12/2021) melemah setelah pengumuman Fed soal pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga sehingga meningkatkan biaya peluang memegang emas. Namun emas kembali naik setelah dolar melemah.

Faktor lain yang meningkatkan daya tarik emas adalah turunnya imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun.

Sementara harga perak naik 0,6% menjadi US$ 22,19 per ons, platinum menguat 1,4% menjadi US$ 931,05, dan paladium melonjak 5,2% menjadi US$ 1,679,22.

Sumber: CNBC