Didukung Fundamental, Peluang Kenaikan Saham MTEL Terbuka

Jumat, 17 Desember 2021 | 11:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / CAH

Jakarta, Beritasatucom - Peluang saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menguat sangat besar melihat fundamental perusahaan yang ditopang kepemilikan menara telekomunikasi.

Hingga Jumat (17/12/2021) pukul 10.50 WIB, saham MTEL di posisi Rp 760 atau turun Rp 5 (0,65) dari perdagangan kemarin.

Nicholas Santoso dan Raymond Kosasih, analis pasar modal PT Verdhana Sekuritas Indonesia dalam laporan risetnya belum lama ini, merekomendasi saham MTEL karena didukung kinerja selama 9 bulan pertama 2021. "Hal ini sejalan dengan jumlah menara MTEL yang menjangkau ke seluruh pelosok negeri," kata riset tersebut seperti dikutip Jumat (17/12/2021).

Pendapatan MTEL per September 2021, diproyeksi sebesar Rp 5 triliun naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 4,38 triliun. Sementara EBITDA meningkat 33,8%, menjadi Rp 3,85 triliun per September 2021 dari Rp 2,88 triliun per September 2020. Adapun laba bersih MTEL diestimasikan melonjak 128,1%, dari Rp 439 miliar per September 2020 menjadi Rp 1 triliun per September 2021.

Menurut kedua analis itu, pendapatan MTEL selama triwulan III 2021 (Juli-September 2021) sekitar Rp 1,8 triliun, naik 20% dari periode sama tahun 2020 sebesar Rp1,5 triliun. "Kami memperkirakan laba bersih MTEL pada triwulan III 2021 sebesar Rp 299 miliar, naik 4,9%, dari periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp285 miliar," kata kedua analis itu.

Dalam jangka panjang, menurut Nicholas dan Raymond, pertumbuhan bisnis menara di Indonesia masih menjanjikan. Hal ini didorong lalu lintas data serta penerapan layanan 5G.

Untuk bisnis menara, MTEL adalah salah satu pemain terbesar di Indonesia. Ke depan, MTEL akan mendapatkan banyak manfaat dari potensi peningkatan peluang pertumbuhan organik.

Sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 28.000 menara, Mitratel akan diuntungkan oleh agresifnya pengembangan 5G oleh operator telekomunikasi hingga ke pelosok Indonesia.

Dalaam riset tersebut juga terungkap saham MTEL direkomendasikan "beli" dengan target harga Rp 1.200 per saham.

