Peruri Raih Penghargaan Brand Strategy

Jakarta, Beritasatu.com - Peruri menerima penghargaan Brand Strategy kategori bronze dalam ajang BUMN Branding and Marketing Award 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (15/12/2021). Penghargaan diserahkan oleh Guru Besar Universitas Kristen Kridawacana, Budi Haryono dan diterima oleh Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi.

Kegiatan yang memasuki tahun ke-9 ini bertujuan untuk mendorong perilaku adaptif dan semangat kolaborasi di kalangan BUMN melalui optimalisasi branding dan marketing demi menjaga bisnis yang berkelanjutan dengan mengangkat tema “Adaptive Through Collaboration in Order to Stay Relevant”.

CEO BUMN Track, SH Sutarto memberikan apresiasi kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah berkontribusi bagi peningkatan kinerja, khususnya melalui penguatan strategi branding dan marketing. “Kami turut mengapresiasi BUMN yang telah berinovasi membangun citra dan memasarkan produk perusahaan sesuai dengan semangat Kementerian BUMN, yaitu dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif dan inovasi yang berorientasi pada masa depan," ungkap Sutarto dalam malam penganugerahan BBMA 2021.

Diketahui bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung selama hampir dua tahun telah mengubah banyak hal, tidak terkecuali dalam kanal komunikasi pengembangan brand. Selama masa pandemi tersebut Peruri berhasil memperkuat positioning-nya sebagai perusahaan penjamin keaslian serta mengakselerasi produk digitalnya dengan memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan kepada publik, khususnya penggunaan media sosial.

Dalam hal ini Peruri senantiasa memperkenalkan kompetensi utamanya sejak pertama kali didirikan yaitu sebagai perusahaan penjamin keaslian baik untuk produk konvensional (printing) maupun produk digital.

Di sisi lain, konsistensi Peruri mengkomunikasikan produk digitalnya terbukti berhasil membawa produk tanda tangan digital Peruri banyak dikenal oleh masyarakat, terutama pada masa pandemi saat menjalankan protokol kesehatan yang membatasi pertemuan tatap muka. Selain itu layanan digital Peruri merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah terkait program digitalisasi di berbagai bidang.

“Di masa pandemi kita semua dituntut untuk bergerak lebih cepat dan tepat dalam merumuskan strategi branding perusahaan mengingat banyak kegiatan masyarakat yang berubah. Kami memahami dalam membangun brand Peruri sebagai penjamin keaslian membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempromosikan keberhasilan dan kinerja perusahaan.” kata Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri.

