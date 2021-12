Bitcoin dan Ethereum Kembali Melemah di Akhir Pekan

Jumat, 17 Desember 2021 | 16:11 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar (big cap), bitcoin dan ethereum, bergerak melemah pada perdagangan Jumat (16/12/2021).

BACA JUGA Kasus Omicron Gerus Harga Bitcoin dan Ethereum

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi Direktur mengatakan, terkoreksinya pasar kripto terjadi karena investor cenderung merespons negatif dari sikap bank sentral Inggris yang tak terduga menaikan suku bunga acuannya dari 0,1% menjadi 0,25%.

“Hal tersebut juga menjadi kenaikan yang pertama di antara bank sentral negara maju sejak era pandemi di tengah lonjakan inflasi negara tersebut,” jelas Ibrahim.

Chief Technology Officer Litedex Protocol Aji M Iqbal menyampaikan, bitcoin dan etherum seperti kembali dihukum hari ini karena investor mengalokasikan kembali beberapa taruhan beresiko mereka yang lebih menguntungkan.

"Pasar kripto terlihat adanya banyak reposisi dan itu mengarah ke beberapa tekanan jual yang tidak diinginkan, tetapi prospek jangka menengah dan panjang masih tetap ada," ujar Iqbal.

BACA JUGA Luno dan MPC Perkuat Ekosistem Jual Beli Aset Kripto

Perlu diketahui, pemicu perubahan kebijakan moneter menjadi ketat tersebut terjadi setelah inflasi Inggris per November menyentuh level tertinggi 10 tahun pada 5,1% atau lebih tinggi dari target Bank of England (BoE) yang memperkirakan angka 2%, dan juga lebih tinggi dari posisi Oktober sebesar 4,2%.

Meskipun BoE menaikan suku bunga acuannya, tetapi di Bank Sentral Eropa (Europe Central Bank/ECB) mengumumkan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 0%.

ECB sejalan dengan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), di mana mereka akan memangkas pembelian obligasi dan mereka juga tetap berjanji untuk melanjutkan dukungan kebijakan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk ekonomi zona Euro hingga tahun 2022.

BACA JUGA Litedex Protocol Terapkan Mitigasi Risiko Sejak Dini

Melansir data dari CoinMarketCap, hanya koin digital Solana dan dua koin digital stablecoin yakni Tether dan USD Coin yang masih diperdagangkan di zona hijau pada hari ini. Solana melesat 1,13% ke level harga US$ 178,88/koin atau setara dengan Rp 2.566.928/koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.350/US$). Sementara sisanya kembali terkoreksi pada pagi ini.

Bitcoin merosot 2,53% ke level US$ 47.733,55/koin atau Rp 684.976.443/koin, Ethereum melemah 1,75% ke US$ 3.964,96/koin (Rp 56.897.176/koin), Cardano ambles 4,34% ke US$ 1,24/koin (Rp 17.794/koin), dan Polkadot ambles 4,29% ke US$ 25,85/koin (Rp 370.948/koin).

Dalam perdagangan akhir pekan, Etherium di platform Litedex protocol pada jam 15.00 WIB, melemah di harga US$ 3.882.80 dengan volume transaksi sebesar US$ 19,31 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 461, 57 miliar. Sementara untuk perdagangan besok, Etherium kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup melema di kisaran US$ 3.750.29 - US$ 3.980.50.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily