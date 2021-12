Gunawan Dianjaya Steel Siapkan Capex 2022 Rp 100 Miliar

Jumat, 17 Desember 2021 | 18:03 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) pada 2022 mengalokasikan belanja modal (Capital Expenditure/Capex) sebesar Rp 100 miliar untuk penyelesaian proyek plate mill GDS-2 dan perawatan mesin GDS-1.

Direktur PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Saiful Fuad menjelaskan, per September 2021 proyek mesin baru plate mill GDS-2 dan plate mill GDS-1 telah menyerap 85% atau sekitar Rp 870 miliar dari total kebutuhan dana untuk proyek tersebut sebesar US$ 87 juta.

Pada capex 2021 yang semula dialokasikan sebesar Rp 70 miliar namun per September 2021 realisasinya sebesar Rp 75 miliar. Dari dana itu mesin plate mill GDS-2 menyerap Rp 54 miliar dan mesin plate mill GDS-1 Rp 21 miliar.

"Kami merencanakan capex 2022 kurang lebih Rp 100 miliar untuk menyelesaikan proyek plate mill GDS-2. Kelanjutan proyek menyesuaikan kemampuan dana internal perseroan dan mempertimbangkan kondisi perkembangan pasar,” kata Fuad saat paparan publik di Surabaya, Kamis (16/12/2021).

Menurut Fuad, taget penjualan pada 2021 sebesar Rp 1,6 triliun dengan target laba setelah pajak sebesar 2% dari penjualan. Sampai November 2021 realiasasi penjualan sudah mencapai Rp 1,5 triliun.

"Kami masih yakin target penjualan yang ditetapkan sampai akhir tahun 2021 dapat tercapai, sedangkan target capaian laba akan terdapat perbedaan dengan aktualnya,” terang Fuad.

Direktur PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Hadi Sutjipto menambahkan GDST berkomiten menyelesaikan proyek plate mill GDS-2 meski harus mundur dari rencana semula.

"Penyelesaian proyek plat mill GDS-2 terus berlanjut meski ada pandemi Covid-19. Proyek ini direncanakan bisa selesai pada akhir 2023 yang semula direncanakan pada akhir 2022 dan dapat operasi secara komersial pada 2024,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, mundurnya penyelesaian proyek karena seluruh pendanaannya dibiayai dari likuiditas internal. Sementara kinerja penjualan terdampak pandemi Covid-19 sehingga perseroan juga menyesuaikan target penyelesaian proyek.

"Bahkan, pada Juli 2021 lalu saat terjadi gelombang kedua Covid-19 kegiatan produksi GDST praktis berhenti total karena pasokan gas oksigen dialihkan untuk kebutuhan rumah sakit yang permintaannya meningkat drastis. Penjualan juga ikut terganggu,” tandas Hadi.

Proyek mesin plate mill GDS-2 memiliki kapasitas terpasang 1 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas terpasang mesin plate mill GDS-1 450.000 ton per tahun. Maka total kapasitas terpasang pada akhir 2023 sebanyak 1,450 juta ton per tahun.

Dengan asumsi secara global pandemi Covid-19 sudah berakhir, Hadi optimistis GDST akan bisa meningkatkan kinerja ekspor dengan target ekspor ke negara-negara Uni Eropa kecuali Inggris dengan sertifikasi yang disyaratkan oleh Uni Eropa. Saat ini ekspor ke Singapura dan Malaysia dengan pengembangan ke Srilangka dan Filipina.

Upaya menggenjot ekspor serta melakukan pembelian bahan baku dalam rupiah untuk mengurangi risiko selisih kurs. Saat ini untuk mengurangi risiko selisih kurs perseroan melalukan konversi hasil penjulan dalam rupiah menjadi dolar dan memanfaatkan fasilitas hedging dari bank.

"Kita ini kan beli bahan baku dalam dolar, tapi jual bahan baku dalam rupiah. Karena itu target kita pada saat proyek mesin plate mill selesai komposisi penjualan ekspor dan lokal harus fifty-fifty agar tidak terjadi kerugian selisih kurs,” pungkas Hadi.

