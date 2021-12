Link Net Raih The Best Contact Center Indonesia 2021 dan CC-APAC Awards 2021

Sabtu, 18 Desember 2021 | 07:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Link Net Raih Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2021 dan CC-APAC Awards 2021. Head of Customer Interaction PT Link Net Tbk SB Diah Pudjiastuti (tengah) berpose bersama tim Customer Interaction PT Link Net Tbk (First Media). (Foto: Link Net)

Jakarta, Beritasatu.com- PT Link Net Tbk dengan merek First Media berhasil meraih tujuh penghargaan dari Indonesia Contact Center Association (ICCA) di ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2021 yang diterima pada 25 Oktober 2021.

Tujuh penghargaan yang Link Net raih yaitu, 2 penghargaan Platinum untuk kategori The Best Digital Media dan The Best Business Contribution, 3 penghargaan Gold masing-masing untuk kategori The Best Contact Center Operations, The Best Technology Innovation, dan The Best Customer Experience, serta 2 penghargaan Silver untuk kategori The Best Employee Engagement dan The Best People Development.

Atas peraihan penghargaan Platinum pada kategori The Best Business Contribution, Link Net berhasil maju mengikuti kompetisi Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2021. Dari kompetisi yang mengangkat tema Asia Pacific Best Practices and Case Studies of Contact Center Innovation ini, Link Net berhasil mendapatkan penghargaan Gold untuk kategori Business Contribution yang diterima melalui acara seremoni yang dilakukan secara virtual pada 26 November 2021.

Kedua ajang kompetisi penghargaan tersebut terselenggara dalam rangka meningkatkan peranan Contact Center dan Customer Service terhadap pelayanan pelanggan.

Head of Customer Interaction PT Link Net Tbk SB Diah Pudjiastuti mengaku bangga bahwa pada tahun 2021, Link Net bisa kembali menerima penghargaan The Best Contact Center Indonesia dari ICCA dan mengikuti kompetisi CC-APAC Awards yang memberikan pengalaman berharga baginya dan perusahaan.

“Banyak hal yang kami dapatkan dan pelajari daripada memenangkan kompetisi itu sendiri seperti, wawasan baru yang insipiratif untuk mengoptimalkan sistem dan sumber daya manusia dalam menjalankan operasional contact center, sekaligus mencapai target bisnis perusahaan. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pelanggan setia First Media atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, juga kepada tim Customer Interaction serta Manajemen PT Link Net Tbk,” ujarnya.

Diah juga menambahkan, Link Net sebagai perusahaan penyedia layanan cable TV dan fixed broadband internet yang menerapkan customer centricity dalam operasional kerja dan bisnisnya, terus meningkatkan adaptivitas serta ketangkasan untuk menangkap dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, terlebih situasi pandemi telah mendorong kebutuhan pelanggan menjadi sangat dinamis. Pemahaman tersebut kemudian dituangkan dan dipenuhi melalui layanan, produk, hingga spesial promo dan paket.

Dengan upaya dan improvisasi yang dilakukan, Link Net mampu membuktikan bahwa contact center kini tidak lagi sebatas cost center, melainkan sebagai alat komunikasi pemasaran dan revenue contributor bagi perusahaan.

Selain peningkatan kualitas SDM, Link Net secara kontinu juga terus melakukan optimalisasi layanan dengan mengembangkan sarana dan prasarana kerja contact center baik konvensional maupun berbasis digital, seperti layanan First Media Digital Selfcare dengan fitur unggulan Chatbot FITA (First Media Support Assistant), dan fitur Interactive Voice Response (IVR) yang tersedia di Contact Center.

Optimalisasi yang dilakukan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, mulai dari produk dan paket berlangganan, pengecekan status jaringan, tagihan dan pembayaran, dan self-troubleshooting.

Rangkaian kegiatan kompetisi CC-APAC Awards 2021 yang dimulai tanggal 1 hingga 18 November ini diikuti oleh seluruh pemenang penghargaan Platinum dari beberapa kategori di ajang The Best Contact Center Indonesia 2021. Penilaian diberikan oleh juri-juri internasional dari berbagai negara berdasarkan hasil presentasi dan online interview yang dilakukan oleh peserta kompetisi. Kriteria penjurian mempertimbangkan sisi background, analisis data, objektif, kreativitas, key activities, key responsibilities, key resources, key performance indicators, result/achievements, serta informasi tambahan lainnya.

CC-APAC didukung oleh berbagai organisasi Contact Center di berbagai negara, di antaranya Indonesia Contact Center Association (ICCA), Contact Center Association of Malaysia (CCAM), Contact Center Association of Singapore (CCAS), Hong Kong Call Center Association (HKCCA), Taiwan Contact Center Development Association (TCCDA), Thai Contact Center Trade Association (TCCTA), dan China Contact Center & CRM Association (CNCCA).

